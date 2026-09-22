Boca hoy: el fallo por Copa Argentina, los dos jugadores que se recuperaron y más

En el inicio de la fecha FIFA, Boca sigue entrenando de cara al compromiso del próximo domingo contra Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina. En medio de esto, el equipo de Arruabarrena espera por el fallo definitivo tras el reclamo de Vélez.

Boca espera por el fallo del partido contra Vélez

Luego de que Vélez presentara el pedido de los puntos por una mala inclusión de Boca en el partido, el Xeneize se encuentra a la espera de conocer el fallo oficial de la Copa Argentina, que saldrá en la jornada de este martes, tras la reunión en AFA.

Tal como se habló en los últimos días, se espera que la resolución sea favorable para el elenco de la Ribera, por lo que todo indica que el calendario seguirá tal como lo previsto, con el compromiso frente a Racing el próximo domingo, en el Gigante de Arroyito.

Arruabarrena recupera dos futbolistas para enfrentar a Racing

El próximo domingo 27 de septiembre, Boca enfrenta a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, para definir al clasificado a las semifinales donde ya espera Banfield. En ese sentido, Rodolfo Arruabarrena recupera dos futbolistas que serán fundamentales para afrontar la agobiante seguidilla de partidos en la recta final de la temporada.

Con vistas hacia el clásico del fin de semana que se jugará en el Gigante de Arroyito de Rosario, el Xeneize llega en su mejor momento. Hasta el momento, acumula 14 encuentros invictos y viene de sellar la clasificación en la Copa Sudamericana, además de que también le ganó 2-0 a San Lorenzo con un nivel altísimo en lo colectivo.

Vasco da Gama no quiere jugar ante Boca en la cancha de Botafogo

En el marco de las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana, Boca se enfrenta a Vasco da Gama en búsqueda de un boleto a la gran final que se disputará en Barranquilla, ante el ganador de la llave que disputarán Atlético Minerio y Montevideo City Torque.

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En este sentido, el elenco brasileño no podrá jugar en su estadio debido a que no cumple con los requisitos mínimos requeridos por Conmebol. Ante esto, Vasco no quiere jugar en la cancha de Botafogo, por lo que todo indica que se jugaría en el Maracaná.