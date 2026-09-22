Martín Demichelis por la continuidad de Scaloni en la Selección Argentina: “Que se sienta con energía”

El entrenador del Leipzig llegó al país y fue consultado por la actualidad de la Albiceleste.

En medio del parate de la Bundesliga por la fecha FIFA de septiembre, Martín Demichelis, entrenador de RB Leipzig, regresó durante unos días a Argentina para descansar junto a su familia. En su llegada al aeropuerto, el DT habló con los medios sobre distintos temas de actualidad.

Una de las cuestiones que respondió fue respecto a la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina, ya que su contrato termina el 31 de diciembre y por el momento no hay precisiones respecto a las negociaciones para extender su vínculo por un ciclo mundialista más.

“Estamos muy mal acostumbrados porque estos últimos ocho años fueron muy exitosos. Ojalá que el Gringo se quede, que se sienta con esa energía y las ganas porque desde su sencillez va a volver a armar un grupo competitivo”, fueron las palabras para pedir por la continuidad de Scaloni.

Martín Demichelis, contundente al ser consultado sobre el futuro de Lionel Scaloni en la Selección Argentina: "OJALÁ QUE SE QUEDE".



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Por otro lado, también se refirió al presente de River y el cambio de entrenador, con la salida de Coudet más la llegada de Ponzio. “Fui, soy y seré hincha de River. Me dolió la salida del Chacho porque soy muy amigo de él, y ahora tengo una enorme admiración y respeto, que creo que es recíproco con el entrenador que está, que es Leo Ponzio”, inició.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Ojalá que todo el mundo River apoye a Leo que conoce cada rinconcito del club. Es una persona súper humilde y sencilla. Arrancó muy bien, perdió injustamente el último partido y no tengo duda de que lo puede hacer bien”.

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"FUI, SOY Y SERÉ HINCHA DE RIVER"



✍️ Firma, Martín Demichelis



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