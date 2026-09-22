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Martín Demichelis por la continuidad de Scaloni en la Selección Argentina: “Que se sienta con energía”

El entrenador del Leipzig llegó al país y fue consultado por la actualidad de la Albiceleste.

Martín Demichelis, entrenador argentino.
© GettyMartín Demichelis, entrenador argentino.

En medio del parate de la Bundesliga por la fecha FIFA de septiembre, Martín Demichelis, entrenador de RB Leipzig, regresó durante unos días a Argentina para descansar junto a su familia. En su llegada al aeropuerto, el DT habló con los medios sobre distintos temas de actualidad.

Una de las cuestiones que respondió fue respecto a la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina, ya que su contrato termina el 31 de diciembre y por el momento no hay precisiones respecto a las negociaciones para extender su vínculo por un ciclo mundialista más.

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“Estamos muy mal acostumbrados porque estos últimos ocho años fueron muy exitosos. Ojalá que el Gringo se quede, que se sienta con esa energía y las ganas porque desde su sencillez va a volver a armar un grupo competitivo”, fueron las palabras para pedir por la continuidad de Scaloni.

Por otro lado, también se refirió al presente de River y el cambio de entrenador, con la salida de Coudet más la llegada de Ponzio. “Fui, soy y seré hincha de River. Me dolió la salida del Chacho porque soy muy amigo de él, y ahora tengo una enorme admiración y respeto, que creo que es recíproco con el entrenador que está, que es Leo Ponzio”, inició.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Ojalá que todo el mundo River apoye a Leo que conoce cada rinconcito del club. Es una persona súper humilde y sencilla. Arrancó muy bien, perdió injustamente el último partido y no tengo duda de que lo puede hacer bien”.

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Datos clave

  • Martín Demichelis visitó Argentina durante la fecha FIFA de la Bundesliga.
  • El contrato del DT Lionel Scaloni en la Selección finaliza el 31 de diciembre.
  • Demichelis respaldó la llegada de Leo Ponzio como nuevo DT de River.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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