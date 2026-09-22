Matías Mariotto, presidente del Taladro, no tuvo pelos en la lengua y disparó contra las políticas implementadas por Stefano Di Carlo y compañía.

River sigue confrontando a la AFA de manera contundente. Más allá de su determinación de regresar al Comité Ejecutivo, el combinado Millonario anunció la presentación de un documento realmente crítico enumerando diversos puntos opuestos a las políticas lideradas por el ente que tiene como cabeza principal a Chiqui Tapia.

Según indicó River, el documento presentará un diagnóstico y una propuesta concreta para cada uno de los aspectos que comprometen la competencia en la actualidad, argumentando que se trata de una demanda que el fútbol argentino tiene para que sus torneos estén a la altura de las circunstancias y también de su historia.

Así las cosas, en las últimas horas, Matías Mariotto, presidente de Banfield, salió al cruce y se mostró realmente opuesto a la postura de River. “Creo que las cosas se discuten en el ámbito que corresponde. Cuando uno filtra las cosas, antes es más jueguito para la tribuna que otra cosa”, manifestó el mandamás del Taladro en diálogo con ESPN.

De todas maneras, Mariotto resaltó la importancia del retorno del Millonario: “Me parece que es importante que River vuelva, es una institución importante. Stefano Di Carlo, creo que como un dirigente joven tiene mucho para aportar, seguramente, pero cuando River pretende marcar agenda a la Asociación del Fútbol Argentino, me parece que se confunden un poco los roles”.

Matías Mariotto, presidente de Banfield. (Foto: Instagram)

Los puntos propuestos por River

“Cambiar el formato de las competencias, con reducción gradual de equipos en la Primera División, y reglas que no se modifiquen mientras el torneo transcurre”.

“Reordenar el calendario y la ventana del mercado de pases”.

“Establecer criterios en términos de procedimientos institucionales y acceso a la información”.

“Rediscutir los roles de quienes hoy conducen el arbitraje argentino. Y, fundamentalmente, definir criterios objetivos para las designaciones arbitrales. A su vez, hacer una evaluación por rendimiento y un comité independiente que las audite”.

“Sostener el funcionamiento solidario en lo que refiere a la distribución de ingresos entre los clubes. Replantear la generación de recursos de AFA. Proponer distintas líneas de acción para generar más y nuevos recursos”.

“Reformular el modelo de derechos de televisión, tanto nacionales como internacionales”.

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DATOS CLAVE

River Plate presentó un documento crítico con propuestas de reforma para la AFA.

El proyecto de River exige reducir equipos, reordenar calendarios y auditar el arbitraje argentino.

Matías Mariotto, presidente de Banfield, criticó la postura mediática de River ante la AFA.