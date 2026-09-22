Dibu Martínez recordó la final perdida ante España y se refirió a la continuidad de Scaloni en la Selección: “Lo vamos a apoyar”

Tras disputar sus primeros partidos con la camiseta de Chelsea, el arquero Emiliano Martínez llegó al país para sumarse a los entrenamientos con la Selección Argentina de cara a los amistosos por la fecha FIFA de septiembre, ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

En su arribo al aeropuerto de Ezeiza, Dibu habló con los medios y allí no solo lamentó la final perdida ante España en el Mundial, sino que también se refirió a la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador, ya que su contrato termina el 31 de diciembre y aún no hay definición sobre su renovación.

“Es lindo llegar a una final de vuelta y lamentablemente no la pudimos ganar, nos vamos a quedar con la espina”, fueron las palabras del golero argentino para referirse a la derrota ante la Roja por 1 a 0 en el tiempo suplementario en la final de la pasada Copa del Mundo.

Por otro lado, habló sobre la situación de Lionel Scaloni, quien en sus últimas declaraciones dejó la puerta a su salida tras ocho años en el cargo, en los que ganó cuatro títulos: “No tengo ni idea, es algo con él y su equipo de trabajo. Lo que decida lo vamos a apoyar”.

Otro de los temas que tocó fue la despedida de Lionel Messi, quien jugará su último partido con la Selección Argentina, en el amistoso contra Benín en el Estadio Monumental: “La verdad pensé que ya se había retirado. Tener la posibilidad de retirarse en Argentina es un sueño para él”.

Para cerrar, se refirió a la renovación de plantel que se vendrá para el próximo periodo mundialista, con nuevos jugadores convocados: “Igual que siempre. Los que están no son chicos nuevos, ya han estado y la Selección siempre va a ser la Selección”.

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👋 ¡HOLA, DIBU! Emiliano Martínez llegó a la Argentina para sumarse a la concentración de la Selección Argentina y habló de todo: Messi, Scaloni y su propio futuro en el combinado albiceleste.



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¿Cuándo juega Argentina los amistosos de la fecha FIFA?

30/09 – Argentina vs. Bolivia | Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba

03/10 – Argentina vs. Burkina Faso | Estadio Monumental, Buenos Aires

06/10 – Argentina vs. Benín | Estadio Monumental, Buenos Aires

Datos clave

Emiliano Martínez llegó a Argentina para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

llegó a Argentina para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. El contrato del DT Lionel Scaloni finaliza el 31 de diciembre sin renovación confirmada.

finaliza el sin renovación confirmada. Lionel Messi jugará su último partido con la Selección Argentina frente a Benín.