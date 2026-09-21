El Xeneize se impuso por 2 a 0 al Ciclón en el Nuevo Gasómetro con un tanto de Lozano y otro de la Bestia Merentiel.

Boca sumó tres puntos de oro ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro tras ganar 2 a 0 con tantos de Lozano y Merentiel. Los de Rodolfo Arruabarrena supieron aprovechar el hombre de más que tuvieron durante gran parte del encuentro, golpearon en los momentos justos y se volvieron con tres puntos sumamente valioso, tanto para acomodarse dentro de los ocho mejores de la Zona A como también en la tabla anual.

Fue un partido intenso, San Lorenzo se quedó con diez a los 31 del primer tiempo luego de la expulsión de Manuel Insaurralde. La tormenta fue protagonista, hizo sumamente pesado el campo de juego y Boca aprovechó la superioridad numérica y ya en el segundo tiempo, cuando las piernas pesaban, aparecieron Lozano y Merentiel para poner cifras definitivas.

Picante cruce entre Merentiel y Arruabarrena

A falta de diez minutos para el cierre del partido, Arruabarrena decidió hacer dos cambios juntos: ingresaron Villa y Belmonte en lugar de Flores y Merentiel, pero la Bestia no interpretó que el que tenía que salir era él. Su primera reacción fue decir que no, pero cuando se da cuenta que se trataba de él, comenzó a salir para evitar que pasen los diez segundos y su reemplazante deba estar un minuto fuera. El Vasco fue picante y le dijo: “Dale, salí la c… de tu hermana”. Esta situación no se vio en la transmisión oficial, sino que ESPN lo captó en sus cámaras exclusivas.

Si pasaba, pasaba… ¿No, Bestia? Miguel Merentiel quiso zafar del cambio en el Clásico ante San Lorenzo y el Vasco Arruabarrena no se quedó callado.



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¿Qué se le viene a Boca?

Boca tendrá libre este lunes, pero ya el martes regresará a los entrenamientos pensando en el duelo del próximo domingo ante Racing por Copa Argentina, luego se verá las caras ante Unión e Instituto por el Torneo Clausura, mientras que en la semana del 13 de octubre enfrentará a Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

La tabla de posiciones del Clausura

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