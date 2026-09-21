Boca en Libertadores y River en Sudamericana: así está la Tabla Anual tras la Fecha 10

Este lunes se disputaron los últimos 3 compromisos de la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026 e Independiente Rivadavia hizo los deberes para mantenerse como el único líder de la Tabla Anual. La Lepra mendocina está cerca de la Copa Libertadores 2027 y hoy es el máximo candidato a proclamarse campeón anual.
Detrás del elenco de Alfredo Berti, que acumula 51, aparece Vélez Sarsfield con 48 y otros dos equipos con 47: Boca Juniors y Argentinos Juniors. Por diferencia de gol, hoy es el Xeneize quien está abrochando el último pasaje a la Libertadores.
Con la caída ante Huracán, River Plate complicó este fin de semana sus chances de acceder a los boletos internacionales por la Tabla Anual. Solamente está un punto adentro de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, por lo que no tiene margen de error para lo que viene.
El certamen se reanudará el viernes 2 de octubre luego de un breve descanso por la Fecha FIFA. Independiente Rivadavia recibirá a Gimnasia La Plata, mientras que Boca chocará ante Unión en La Bombonera y River visitará a Sarmiento en Junín.
Cómo está la Tabla Anual rumbo a la Copa Libertadores 2027
- Independiente Rivadavia – 51 puntos (LIBERTADORES)
- Vélez Sarsfield – 48 puntos (LIBERTADORES)
- Boca Juniors – 47 puntos (LIBERTADORES)
- Argentinos Juniors – 47 puntos (Sudamericana)
- Rosario Central – 46 puntos (Sudamericana)
- Instituto – 43 puntos (Sudamericana)
- Gimnasia La Plata – 43 puntos (Sudamericana)
- River Plate – 42 puntos (Sudamericana)
- Belgrano – 42 puntos (LIBERTADORES)*
- Estudiantes de La Plata – 41 puntos (Sudamericana)
- Independiente – 41 puntos
- Lanús – 40 puntos
*Belgrano ya clasificó por haber sido campeón del Torneo Apertura 2026.
Así está la tabla del Torneo Clausura 2026
Datos clave
- Independiente Rivadavia lidera la Tabla Anual con 51 puntos tras la Fecha 10.
- Boca Juniors clasifica a la Libertadores 2027 al sumar 47 puntos.
- River Plate está en zona de Copa Sudamericana con 42 unidades.