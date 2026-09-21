Boca en Libertadores y River en Sudamericana: así está la Tabla Anual tras la Fecha 10

Independiente Rivadavia se alejó en la cima y solo quedan 6 fechas por delante en el Torneo Clausura.

Este lunes se disputaron los últimos 3 compromisos de la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026 e Independiente Rivadavia hizo los deberes para mantenerse como el único líder de la Tabla Anual. La Lepra mendocina está cerca de la Copa Libertadores 2027 y hoy es el máximo candidato a proclamarse campeón anual.

Detrás del elenco de Alfredo Berti, que acumula 51, aparece Vélez Sarsfield con 48 y otros dos equipos con 47: Boca Juniors y Argentinos Juniors. Por diferencia de gol, hoy es el Xeneize quien está abrochando el último pasaje a la Libertadores.

Con la caída ante Huracán, River Plate complicó este fin de semana sus chances de acceder a los boletos internacionales por la Tabla Anual. Solamente está un punto adentro de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, por lo que no tiene margen de error para lo que viene.

El certamen se reanudará el viernes 2 de octubre luego de un breve descanso por la Fecha FIFA. Independiente Rivadavia recibirá a Gimnasia La Plata, mientras que Boca chocará ante Unión en La Bombonera y River visitará a Sarmiento en Junín.

Cómo está la Tabla Anual rumbo a la Copa Libertadores 2027

Independiente Rivadavia – 51 puntos (LIBERTADORES) Vélez Sarsfield – 48 puntos (LIBERTADORES) Boca Juniors – 47 puntos (LIBERTADORES) Argentinos Juniors – 47 puntos (Sudamericana) Rosario Central – 46 puntos (Sudamericana) Instituto – 43 puntos (Sudamericana) Gimnasia La Plata – 43 puntos (Sudamericana) River Plate – 42 puntos (Sudamericana) Belgrano – 42 puntos (LIBERTADORES)* Estudiantes de La Plata – 41 puntos (Sudamericana) Independiente – 41 puntos Lanús – 40 puntos

*Belgrano ya clasificó por haber sido campeón del Torneo Apertura 2026.

Así está la tabla del Torneo Clausura 2026

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