Messi presentó la camiseta especial de la Selección Argentina que usará en su despedida: “Para toda la vida”

El delantero se despedirá del equipo el 6 de octubre en el amistoso ante Benín y llevará una indumentaria a la altura de la ocasión.

A los 39 años y tras brillar en su sexto Mundial, Lionel Messi cerrará su etapa en la Selección Argentina. El Estadio Monumental, el próximo 6 de octubre, será el escenario de su último show con la camiseta Albiceleste en lo que será un amistoso ante Benín en el marco de la Fecha FIFA.

El delantero de Inter Miami, que había anunciado su retiro del plano internacional, fue convocado especialmente para este último de los tres compromisos amistosos que tendrá el equipo de Lionel Scaloni en las próximas semanas.

A través de su Instagram, Messi confirmó este lunes que se utilizará una camiseta especial para la ocasión. “Último partido… Una camiseta para toda la vida”, escribió el astro junto a un video en el que se vio el dorso de la indumentaria que llevará ante Benín.

En más de 20 años, Messi disputó un total de 207 compromisos con la Selección Argentina en los que convirtió 125 goles y repartió 68 asistencias, rompiendo decenas de récords a lo largo de su ciclo. Su legado se agigantó con la conquista del Mundial de Qatar 2022, con él como figura indiscutible.

Los títulos de Lionel Messi en la Selección Argentina

En cuanto a su palmarés, Messi se consagró campeón de cinco torneos distintos. Los mismos son:

Medalla de Oro de los Juegos Olímpicos (2008)

Copa América (2021)

Finalissima (2022)

Mundial de Qatar (2022)

Copa América (2024)

Publicidad

Datos clave