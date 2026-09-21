Sonríe Arruabarrena: Boca recupera dos futbolistas para enfrentar a Racing por la Copa Argentina

El Xeneize se mide con la Academia por los cuartos de final el próximo domingo 27 en el Gigante de Arroyito de Rosario.

El próximo domingo 27 de septiembre, Boca enfrenta a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, para definir al clasificado a las semifinales donde ya espera Banfield. En ese sentido, Rodolfo Arruabarrena recupera dos futbolistas que serán fundamentales para afrontar la agobiante seguidilla de partidos en la recta final de la temporada.

Boca y Racing se enfrentan por la Copa Argentina 2026. (Getty Images)

Con vistas hacia el clásico del fin de semana que se jugará en el Gigante de Arroyito de Rosario, el Xeneize llega en su mejor momento. Hasta el momento, acumula 14 encuentros invictos y viene de sellar la clasificación en la Copa Sudamericana, además de que también le ganó 2-0 a San Lorenzo con un nivel altísimo en lo colectivo.

Ayrton Costa vuelve a concentrar contra Racing

Ayrton Costa ya está recuperado. Después de varias semanas, el defensor dejó atrás el desgarro en el isquiotibial y la pubalgia, que lo obligaron a estar alejados de las canchas. De hecho, se había lesionado ante Racing en el Cilindro de Avellaneda y ahora vuelve a estar a disposición de Arruabarrena justamente contra la Academia pero por Copa Argentina.

En ese sentido, estará entre los concentrados para viajar a Rosario por los cuartos de final, pero se estima que su regreso sea paulatino. Esto significa que sería suplente en un escenario ideal, debido a que es la estrategia del cuerpo técnico y además porque todo indica que Jagger Herrera seguiría como titular en la formación predilecta.

Ayrton Costa, defensor de Boca Juniors. (Getty Images)

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Rodrigo Battaglia, convocado por primera vez en 2026

Rodrigo Battaglia será convocado por primera vez en 2026. El polifuncional de 35 años ya entrena a la par de sus compañeros, luego de que a principios de año fue operado por una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles. Luego de llevar a cabo una larga rehabilitación, 7 meses después vuelve a estar en óptimas condiciones desde lo físico.

Sin embargo, vale aclarar que sería principalmente para acompañar al grupo y no para sumar minutos de juego, aunque podría ir al banco de suplentes. Esto se debe a que está ultimando su puesta a punto en los entrenamientos y necesita algunas prácticas más. Así las cosas, todo apunta a que jugaría contra Unión de Santa Fe, en la próxima fecha del campeonato.

Rodrigo Battaglia, futbolista de Boca Juniors. (Getty Images)

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El cuadro final de la Copa Argentina 2026