Quién es Santiago Espíndola, el héroe de Argentina en los Suramericanos que puede solucionarle un problema a Ponzio en River

El mediocampista del conjunto Millonario sacó un remate certero y colocó al equipo de Placente en la final del certamen.

La Selección Argentina Sub-19 que dirige Diego Placente sigue sufriendo en los Juegos Suramericanos, pero también sigue avanzando, a tal punto que ya está en la gran final del certamen. Este miércoles, La Albiceleste debió trabajar de forma incansable para cosechar una ajustada victoria por 1-0 contra Perú en la cancha de Newell’s.

Cuando se moría el espectáculo y la historia se encaminaba hacia una resolución agónica, Santiago Espíndola, mediocampista de River Plate, se hizo cargo del esférico y sacó un remate fenomenal que hizo absolutamente estéril el esfuerzo del arquero peruano. Así desató la locura de un público que ya se mostraba impaciente.

Con ese golazo, Espíndola le dio la clasificación a Argentina para la final de los Juegos Suramericanos, la cual se llevará a cabo el próximo viernes. Y, como no podía ser de otra manera, todo el mundo del fútbol comenzó a preguntarse quién es este joven volante que no solamente ilusiona a un país, sino también, puntualmente, a River.

¡¡OTRO GOL AGÓNICO PARA SOÑAR CON EL ORO!! ¡SANTIAGO ESPÍNDOLA (jugador de River) SACÓ UN DERECHAZO TOP Y MARCÓ EL 1-0 DE ARGENTINA VS. PERÚ EN LOS JUEGOS SURAMERICANOS!



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Quién es Santiago Espíndola

Santiago Espíndola es un mediocampista central de solamente 18 años de edad, que nació el 17 de marzo de 2008 en Rojas, provincia de Buenos Aires. Mide 1,73 metros y forma parte de las divisiones inferiores de River Plate. En abril pasado, el volante firmó su primer contrato con la institución Millonaria hasta el 31 de diciembre de 2030.

En la presente edición del Torneo Proyección de Reserva, Espíndola acumula 6 partidos de 9 posibles, acumulando 1 gol. Se ha consolidado como una pieza realmente importante, apoyado en sus muy buenos rendimientos y en su solidez en la mitad de la cancha. Como consecuencia de ello, comenzó a ser mirado de reojo por la Primera.

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Espíndola dio sus primeros pasos en Argentino de Rojas, para luego pasar a las divisiones inferiores de la institución del barrio porteño de Núñez. Posteriormente, gracias a su franco crecimiento en River, comenzó a ser moneda corriente en las convocatorias de los diversos seleccionados juveniles argentinos, hasta llegar a estos Juegos Suramericanos.

El volante de River, que tiene una cláusula de rescisión de nada más ni nada menos que 100 millones de euros, es diestro y desembarcó en el club en 2021, para sumarse a las Infantiles. Pese a su corta edad, Espíndola ya supo ser campeón del Torneo de L’Alcudia, en España, con el equipo Sub-20, para luego participar del Mundial Sub-17 de Qatar.

Santiago Espíndola en River. (Foto: @reservamillonaria @reservamillo)

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Espíndola puede ser una solución para Ponzio

Es de público conocimiento que, desde hace un buen tiempo, River viene padeciendo en la zona de la medular. Tras la salida de Enzo Pérez, nunca pudo encontrar una pieza que se adueñe de la zona central del mediocampo. Y, en la actualidad, ni Aníbal Moreno ni Fausto Vera pudieron hacerlo. Esto, lógicamente, se traslada al rendimiento del equipo y también a los resultados.

En ese contexto, Espíndola, una de las máximas promesas que tiene River en sus divisiones inferiores, reúne cualidades que van de la mano con el paladar histórico del hincha. Se caracteriza por la buena ubicación, los acertados desplazamientos, el criterio con la pelota y el desprendimiento para acercarse al área. Por eso, nadie se sorprendería si en breve da el salto a Primera.

DATOS CLAVE

Argentina Sub-19 venció 1-0 a Perú y clasificó a la final de los Suramericanos.

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Santiago Espíndola, volante de 18 años de River, anotó el gol del triunfo argentino.