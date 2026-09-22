Dominan River y Boca: el nuevo Top 10 de los jugadores más valiosos del fútbol argentino

Con Almada mirando a todos desde arriba y Aranda en franco crecimiento, los nombres propios más cotizados del ámbito doméstico.

Más allá de sus presentes, River Plate y Boca Juniors continúan dominando, de manera contundente, el plano de los valores de mercado de la máxima categoría del fútbol argentino. En ese contexto, en las últimas horas, el sitio web especializado Transfermarkt expuso una actualización de todos y cada uno de los jugadores del plano doméstico.

En medio de ese panorama, quien mira a todos desde arriba y con mucha diferencia es Thiago Almada. El volante ofensivo del combinado Millonario y campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 cuenta actualmente con una cotización de nada más ni nada menos que 20 millones de euros. Contundente.

Por el lado de Boca, hay que decir que la máxima perla de la entidad Xeneize es quien ocupa el segundo escalón del podio y sigue en franco crecimiento. Se trata de Tomás Aranda, quien, pese a su reciente lesión de consideración, disfruta de una cotización que se traduce en los 12 millones de euros. Completamente prometedor.

Más abajo, en la tercera posición del mencionado ranking de los jugadores más valiosos del fútbol argentino, aparece otro exponente del equipo ahora comandado estratégicamente por Leonardo Ponzio. Es Santiago Beltrán, su arquero, que le pisa los talones a Aranda haciéndose acreedor de un valor de mercado de 11 millones de euros.

Thiago Almada, figura de River. (Foto: Getty)

Los 10 jugadores más valiosos del fútbol argentino

Thiago Almada (River Plate): 20 millones de euros Tomás Aranda (Boca Juniors): 12 millones de euros Santiago Beltrán (River Plate): 11 millones de euros Tobías Andrada (River Plate): 10 millones de euros Milton Delgado (Boca Juniors): 10 millones de euros Ignacio Ovando (Rosario Central): 9 millones de euros Ángel Correa (River Plate): 8 millones de euros Leonel Flores (Boca Juniors): 8 millones de euros Tomás Palacios (Estudiantes): 8 millones de euros Lucas Beltrán (River Plate): 8 millones de euros

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Los jugadores que más crecieron

Tomás Aranda (Boca Juniors): +12 millones de euros Santiago Beltrán (River Plate): +11 millones de euros Ignacio Ovando (Rosario Central): +8,88 millones de euros Tobías Andrada (River Plate): +8,50 millones de euros Leonel Flores (Boca Juniors): +8 millones de euros

Los jugadores que más cayeron

Aníbal Moreno (River Plate): -4 millones de euros Mauro Arambarri (River Plate): -4 millones de euros Valentín Carboni (Racing Club): -3 millones de euros Maximiliano Salas (Independiente Rivadavia): -2 millones de euros Gastón Togni (Platense): -1,8 millones de euros

DATOS CLAVE

Thiago Almada encabeza el fútbol argentino cotizado en 20 millones de euros.

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Tomás Aranda de Boca Juniors alcanza un valor de 12 millones de euros.