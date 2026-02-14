Este sábado comenzó el camino de San Telmo y Ferro por la Primera Nacional, la segunda división del fútbol argentino. Ambos equipos hicieron su debut en la Zona A, iniciando el camino rumbo al ansiado ascenso a primera. El encuentro fue trabado, duro, típico del ascenso. Pero el Verde fue más claro y lo ganó con justicia.
Ferro se impuso por 2 a 0, con un golazo de Kihm en el primer tiempo, y una definición soberbia de Obradovich sobre el final del partido para completar el triunfo en Isla Maciel y sumar los primeros tres puntos del campeonato.
El gol de Kihm para el 1-0 de Ferro
Obradovich y el 2-0 de Ferro vs. San Telmo
San Miguel, en Caballito, será el próximo rival de Ferro. Por su parte, San Telmo tendrá que buscar sus primeros puntos contra Chaco For Ever.