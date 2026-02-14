Es tendencia:
Los goles de Ferro en el 2-0 ante San Telmo para abrir la Primera Nacional

El Verde arrancó ganando en la Primera Nacional.

Por Germán Celsan

Ferro ganó en Isla Maciel en su debut en la Primera Nacional 2026
Ferro ganó en Isla Maciel en su debut en la Primera Nacional 2026

Este sábado comenzó el camino de San Telmo y Ferro por la Primera Nacional, la segunda división del fútbol argentino. Ambos equipos hicieron su debut en la Zona A, iniciando el camino rumbo al ansiado ascenso a primera. El encuentro fue trabado, duro, típico del ascenso. Pero el Verde fue más claro y lo ganó con justicia.

Ferro se impuso por 2 a 0, con un golazo de Kihm en el primer tiempo, y una definición soberbia de Obradovich sobre el final del partido para completar el triunfo en Isla Maciel y sumar los primeros tres puntos del campeonato.

El gol de Kihm para el 1-0 de Ferro

Obradovich y el 2-0 de Ferro vs. San Telmo

San Miguel, en Caballito, será el próximo rival de Ferro. Por su parte, San Telmo tendrá que buscar sus primeros puntos contra Chaco For Ever.

FINAL DEL PARTIDO

Victoria de Ferro Carril Oeste por 2 a 0 como visitante en San Telmo. Goles de Kihm y Obradovich para abrir el campeonato con 3 puntos, y de visitante.

42'ST - GOOOOOL DE FERRO

Obradovich agarró un rebote fuera del área y sacó una bomba que se metió contra el palo. Imposible para Enrico que había sido figura hasta ahora. Lo liquida el Verde.

39'ST - Última modificación en San Telmo

Perugini lo manda a la cancha a Zurbriggen en lugar de Porto. Lo último que le quedaba al entrenador local por hacer en busca del empate. Ahora depende de los jugadores. Últimos cinco.

37'ST- Dos cambios más en Ferro

Dening y Castellani afuera, Rondina decide refrescar con Marra y Parisi.

34'ST - Chance para San Telmo

Tiro libre desde lejos de San Telmo, pateó por fuera de la barrera, con un pique previo llegar al arco. Monetti evitó lo que era el empate, ante un tiro venenoso.

30'ST - Una nueva lesión en San Telmo

El que se retira ahora sentido es González, en su lugar ingresa Gamarra.

27'ST - Dos cambios en Ferro

Ozuna y Gonzalez son las piernas frescas que entran en el Verde, salen Cabalin y Cuzzani. Aprovecha San Telmo para meter a Díaz, en lugar de Henriquez.

26'ST - Otra clara para Ferro

El Verde salió de contra tras un corner de San Telmo, y Dening encontró a Acosta con un gran centro. El delantero cabeceó con fuerza, pero Enrico desactivó el peligro con una buena tapada y despeje al costado.

19'ST - La más clara del ST fue para Ferro

El lateral izquierdo Corda llegó al área, gambeteó y sacó un tiro desde una posición muy peligrosa. Sin embargo, terminó yéndose por arriba. Lo mejor del segundo tiempo, que se juega con una -y hasta dos- marcha menos.

12'ST - No va más Peralta

El jugador más claro y el líder de juego de San Telmo se quedó tirado con una molestia muscular. Ingresa por él Matías Ledesma, mientras atienden al 10 a un costado de la cancha.

7'ST - Una amarilla por lado

En medio de una discusión, se ganan la amarilla Henriquez en San Telmo y Tévez en Ferro.

EN MARCHA EL SEGUNDO TIEMPO

Ya comienza la segunda parte. Un cambio en San Telmo, ingresó Martín Batallini por el amonestado Uriburu.

FIN DEL PRIMER TIEMPO

Lucas Cavallerno dice que no va más. En Isla Maciel, Ferro gana 1-0 ante el local, San Telmo, en un entretenido y disputado partido.

38'PT - Enrico ahora salva a San Telmo

Castellani probó con un tiro libre al arco de más de 35 metros. Enrico, adelantado, logró retroceder justo para mandarla al corner. Casi un golazo del ex Boca.

27'PT - Chance clara para San Telmo

Primero Monetti tapó con la pierna, en el rebote hubo un tumulto en el área, en San Telmo pedían mano, pero Cavallero terminó cobrando fuera de juego y salida para Ferro.

19'PT - Salva Monetti a Ferro

Gran remate desde afuera de San Telmo, pero mejor aún la volada a mano cambiada del arquero de Ferro para mantener el resultado. Será córner para el local.

EL GOL DE KIHM

17´PT - GOOOOOL DE FERRO

Nazareno Kihm la agarró de afuera del área, la acomodó y la clavó en el ángulo. GO LA ZO. Arriba el verde en Isla Maciel en la primera clara.

14'PT - Amarilla ahora en Ferro

Misael Tarón se ganó la amarilla por una falta en la puerta del área, del lado derecho de la defensa de Ferro. El tiro libre de Peralta parecía peligroso, pero terminó pegando en la barrera.

9'PT - Partido disputado en mitad de cancha

Por ahora los equipos no se sacan ventajas, ni en el marcador ni en el juego. Muy trabado todo.

2'PT - Amarilla en San Telmo

Falta dura en mitad de cancha, Cavallero no duda y saca la primera amarilla del partido, para Renzo Uriburu.

PARTIDO EN MARCHA

Pita Cavallero, Tisera toca atrás y ya se juega en Isla Maciel.

Equipos a la cancha

San Telmo sale primero al campo ante el recibimiento de su gente, instantes después lo hace el conjunto dirigido por el huevo Rondina. Ya están los equipos preparados para iniciar el partido.

FORMACIONES CONFIRMADAS

SAN TELMO

TITULARES: Joaquín Enrico; Leonel Pollacchi, Gabriel Paredes, Martín González, Matías Laba, Fabián Henriquez, Elías Brítez, Renzo Uriburu, Franco Tisera, Elías Peralta, Jerónimo Porto

DT: Marcelo Perugini

FERRO

TITULARES: Fernando Monetti; Federico Tévez, Sebastián Corda, Nazareno Kihm, Felipe Obradovich, Misael Tarón, Emanuel Dening, Matías Kabalin, Mateo Acosta, Gonzalo Castellani, Francisco Cuzzani.

DT: Sergio Rondina

22'PT - Amarilla en Ferro

Obradovich se convierte en el segundo amonestado del verdolaga.

La transmisión de AFA Play

A pesar de haber finalizado el acuerdo entre AFA y TyC Sports, las transmisiones del ascenso del fútbol argentino mantendrán el nivel al que estaban acostumbradas:

  • 3/4 cámaras por partido.
  • Relator y Comentarista.
  • Repeticiones y resumen de jugadas.
  • Contenidos complementarios (llegada de equipos / Vestuarios / Notas en la previa y al finalizar el partido).
  • Contenidos especiales (seguimiento de equipos, arenga previa, charlas técnicas, etc.)

FICHA TÉCNICA - SAN TELMO VS. FERRO

  • Día: sábado 14 de febrero
  • Hora: 17:00 hs
  • Árbitro: Lucas Cavallero
  • Estadio: Dr. Osvaldo Baletto
  • Transmisión: AFA Play
Germán Celsan
Germán Celsan

