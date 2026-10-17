Las posibles alineaciones de Racing e Independiente para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026

Este domingo se juega el clásico de Avellaneda en el Cilindro, que es un partido crucial para la tabla de posiciones.

Este domingo por la tarde, Racing recibe a Independiente en una nueva edición del Clásico de Avellaneda desde las 14:45 hs, en un partido determinante para la tabla de posiciones de cara a la recta final del Torneo Clausura 2026. En ese sentido, ambos directores técnicos ultiman detalles para definir las formaciones que estarán desde el inicio.

Los futbolistas de Racing en el Cilindro de Avellaneda. (Getty Images)

Cabe recordar que la Academia viene de perder 2-0 con Belgrano el fin de semana pasado y se juega la última oportunidad para intentar meterse entre los clasificados a los playoffs. En contraparte, el Rojo empató 0-0 frente a Talleres en Córdoba y ahora busca escalar en la Tabla Anual para acercarse a los puestos de la Copa Sudamericana 2027.

Un dato importante a tener en cuenta es que Matko Miljevic fue borrado del clásico. A pesar de su reciente y llamativo accionar de ingresar al campo de juego con el jogging puesto, la información indica que fue una decisión futbolística de parte del cuerpo técnico interino. Así las cosas, el ex Huracán ni siquiera está entre los concentrados del plantel.

Matko Miljevic en el último clásico de Avellaneda. (Getty Images)

Así las cosas, en lo que respecta al equipo titular, hay dos dudas en Racing. En las próximas horas, Chirola Romero debe decidir entre Matías Zaracho o Ulises Ortegoza como tercer integrante de la mitad de la cancha, una zona caliente para un partido de alto voltaje. Además, la incertidumbre radica en el lateral derecho, y jugará Ezequiel Cannavo o Juan Barinaga.

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En contraparte, Jadson Viera también ultima detalles para definir la formación que visitará el Cilindro de Avellaneda. En primera instancia, de Facundo Zabala o Nahuel Banegas solo uno estará desde el arranque para el clásico. Ya pensando en los metros finales, la duda es Matías Abaldo o Luciano Cabral, que cuentan con diferentes características para generar peligro.

Los futbolistas de Independiente. (@CAIndependiente)

Las posibles formaciones de Racing e Independiente

Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho o Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico; Lautaro Díaz, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

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Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala o Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila, Matías Abaldo o Luciano Cabral. DT: Jadson Viera.