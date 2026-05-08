Este sábado y en La Bombonera, el Globo visita al Xeneize y el goleador reveló su deseo: "Convertir un gol y ganar".

Este sábado 9 de mayo y en La Bombonera como escenario, Boca recibe a Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026, para definir al clasificado a la siguiente instancia. En ese sentido, Jordy Caicedo palpitó la previa del encuentro y rompió el silencio con una mezcla de elogios hacia su rival, pero también resaltando a su equipo y la estrategia que tienen para ganar.

Cabe recordar que el Xeneize hace de local por haber quedado mejor posicionado durante la fase regular del campeonato. A su vez, vale destacar que el ganador jugará contra el vencedor de Lanús o Argentinos Juniors, que juegan inmediatamente después. Bajo ese contexto, el ecuatoriano brindó una entrevista exclusiva con TyC Sports y tocó varios temas más que interesantes.

Jordy Caicedo, delantero ecuatoriano de Huracán. (Getty Images)

Lo cierto es que, de cara al duelo de este sábado, Caicedo fue contundente y sentenció: “No hay ningún equipo invencible“. Pocos segundos más tarde, manifestó: “Sabemos que Boca es muy fuerte, tiene jugadores de muchísima jerarquía“. Sin embargo, el delantero hizo una pausa y expresó: “Pero también que podemos hacerle daño en ciertos aspectos del juego”.

Con vistas a su visita a La Bombonera, el nacido en Machala aseguró: “Va a ser un lindo partido, no tuve el privilegio de jugar ahí pero espero que el sábado sea la primera vez y que pueda ser con una victoria“. Inmediatamente después, el atacante de la Tri reveló: “Estamos trabajando para eso, estoy muy contento de ir a jugar ahí pero también es una responsabilidad grande“.

Jordy Caicedo, delantero ecuatoriano de Huracán. (Getty Images)

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En cuanto al cotejo, no dio vueltas. “Va a ser un partido luchado, ellos con su gente, muy difícil, pero estamos preparados para eso“, sostuvo sin titubear. “Todos sabemos que va a ser muy pero muy difícil pero podemos sacar una victoria. Es un partido, 90 minutos y once contra once, así que cualquier cosa puede pasar“, deslizó el goleador de Huracán antes de enfrentar a Boca.

De cara a lo que serán los octavos de final, el referente de área del Globo fue ambicioso. “Siempre trato de tener un pensamiento positivo, en que vamos a ir y sacar un buen resultado y yo convertir algún gol y ganar“, manifestó durante el final de la entrevista. “Luego Dios sabrá qué va a pasar dentro del campo“, completó su declaración, alegando a la religión siempre presente en él.

Jordy Caicedo, delantero ecuatoriano de Huracán. (Getty Images)

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