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Jordy Caicedo advirtió a Boca de cara a los octavos de final: “Podemos hacerle daño”

Este sábado y en La Bombonera, el Globo visita al Xeneize y el goleador reveló su deseo: "Convertir un gol y ganar".

Jordy Caicedo, delantero ecuatoriano de Huracán.
© @jordy_caicedo_oficialJordy Caicedo, delantero ecuatoriano de Huracán.

Este sábado 9 de mayo y en La Bombonera como escenario, Boca recibe a Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026, para definir al clasificado a la siguiente instancia. En ese sentido, Jordy Caicedo palpitó la previa del encuentro y rompió el silencio con una mezcla de elogios hacia su rival, pero también resaltando a su equipo y la estrategia que tienen para ganar.

Cabe recordar que el Xeneize hace de local por haber quedado mejor posicionado durante la fase regular del campeonato. A su vez, vale destacar que el ganador jugará contra el vencedor de Lanús o Argentinos Juniors, que juegan inmediatamente después. Bajo ese contexto, el ecuatoriano brindó una entrevista exclusiva con TyC Sports y tocó varios temas más que interesantes.

Jordy Caicedo, delantero ecuatoriano de Huracán. (Getty Images)

Jordy Caicedo, delantero ecuatoriano de Huracán. (Getty Images)

Lo cierto es que, de cara al duelo de este sábado, Caicedo fue contundente y sentenció: “No hay ningún equipo invencible“. Pocos segundos más tarde, manifestó: “Sabemos que Boca es muy fuerte, tiene jugadores de muchísima jerarquía“. Sin embargo, el delantero hizo una pausa y expresó: “Pero también que podemos hacerle daño en ciertos aspectos del juego”.

Con vistas a su visita a La Bombonera, el nacido en Machala aseguró: “Va a ser un lindo partido, no tuve el privilegio de jugar ahí pero espero que el sábado sea la primera vez y que pueda ser con una victoria“. Inmediatamente después, el atacante de la Tri reveló: “Estamos trabajando para eso, estoy muy contento de ir a jugar ahí pero también es una responsabilidad grande“.

Jordy Caicedo, delantero ecuatoriano de Huracán. (Getty Images)

Jordy Caicedo, delantero ecuatoriano de Huracán. (Getty Images)

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En cuanto al cotejo, no dio vueltas. “Va a ser un partido luchado, ellos con su gente, muy difícil, pero estamos preparados para eso“, sostuvo sin titubear. “Todos sabemos que va a ser muy pero muy difícil pero podemos sacar una victoria. Es un partido, 90 minutos y once contra once, así que cualquier cosa puede pasar“, deslizó el goleador de Huracán antes de enfrentar a Boca.

De cara a lo que serán los octavos de final, el referente de área del Globo fue ambicioso. “Siempre trato de tener un pensamiento positivo, en que vamos a ir y sacar un buen resultado y yo convertir algún gol y ganar“, manifestó durante el final de la entrevista. “Luego Dios sabrá qué va a pasar dentro del campo“, completó su declaración, alegando a la religión siempre presente en él.

Jordy Caicedo, delantero ecuatoriano de Huracán. (Getty Images)

Jordy Caicedo, delantero ecuatoriano de Huracán. (Getty Images)

DATOS CLAVE

  • Boca recibe a Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.
  • Jordy Caicedo palpitó la previa y expresó: “No hay ningún equipo invencible“.
  • “Boca es muy fuerte, tiene jugadores de muchísima jerarquía“, reconoció.
Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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