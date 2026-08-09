Alineaciones de Argentinos Juniors y Racing para el duelo de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

En el Diego Armando Maradona, el Bicho recibe al equipo de Juan Pablo Vojvoda para cerrar la jornada de domingo.

Este domingo, desde las 20:15 con el arbitraje de Pablo Dóvalo, Argentinos Juniors recibirá a Racing en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal para cerrar la jornada de domingo de esta fecha 4 del Torneo Clausura.

El Bicho llega con puntaje ideal, luego de haber ganado sus primeros tres compromisos, mientras que la Academia sigue acomodándose luego de un primer semestre irregular, acumulando 4 puntos de 9 posibles en este campeonato.

El partido será sintonizable por ESPN Premium y ambos entrenadores -Nicolás Diez y Juan Pablo Vojvoda respectivamente- definen a sus 11 titulares en las horas finales del compromiso.

Las posibles formaciones de Argentinos y Racing

Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Gabriel Florentín, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Hernán López Muñoz; Gastón Verón y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Kranevitter; Alejandro Tello, Matko Miljevic, Ulises Ortegoza; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Juan Pablo Vojvoda.

La previa: cómo llegan Argentinos y Racing