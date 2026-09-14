Un duelo exigente para Boca: cómo están los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2026

Con 7 fechas por delante, el Xeneize define de visitante y ante un rival fuerte, por el momento.

Con los últimos compromisos, se completó este lunes la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026. Los 30 equipos de la Primera División del fútbol argentino pelean por la clasificación a los Playoffs, donde se definirá al campeón de este segundo semestre.

Con victoria ante Estudiantes de Río Cuarto, Instituto subió este lunes a la cima de la Zona A, superando a Vélez Sarsfield. Por el momento, los de Córdoba enfrentarían en octavos a Atlético Tucumán, mientras que el Fortín iría con River Plate en Liniers.

Del otro lado, en la Zona B, Argentinos Juniors se mantiene como único líder tras haber empatado ante Gimnasia La Plata, que aspiraba a alcanzarlo. Cuarto en esta zona se ubica Rosario Central, que chocaría por el momento ante Boca Juniors en el Gigante de Arroyito.

Rosario Central de Di María, posible rival de Boca. (Foto: Getty)

Este viernes 18 de septiembre comenzará la Fecha 10. El clásico entre San Lorenzo y el Xeneize destaca en esta jornada en la que también River recibirá a Huracán. Además, Rosario Central y Argentinos Juniors se enfrentarán por la cima en la ciudad santafesina.

Cómo están los cruces de octavos de final

Instituto vs. Atlético Tucumán

Vélez Sarsfield vs. River Plate

Defensa y Justicia vs. Belgrano

Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia

Argentinos Juniors vs. Unión

Sarmiento vs. Lanús

Gimnasia La Plata vs. Independiente

Rosario Central vs. Boca Juniors

Publicidad

Así está la tabla del Torneo Clausura 2026

Datos clave