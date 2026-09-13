Briatore elogió a Franco Colapinto tras el Gran Premio de España: “Lo conseguimos”

El argentino terminó 7°, sumó 6 puntos para el Campeonato y continúa en su mejor momento desde que arribó a Alpine.

Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de España por una nueva jornada de la Fórmula 1, en el que Kimi Antonelli volvió a ganar y se alejó aún más de sus perseguidores. A su vez, Franco Colapinto terminó 7° con otra magnífica actuación individual, mientras que Pierre Gasly salió 12°. En medio de ese contexto, Flavio Briatore rompió el silencio.

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Franco Colapinto, piloto de Alpine en el Gran Premio de España de la Fórmula 1. (Getty Images)

Debido a este gran rendimiento, el argentino sumó 6 puntos para el Campeonato tanto de pilotos como de constructores, que es el gran objetivo de Alpine. De esta manera, el oriundo de Pilar finalizó cinco puestos por delante de su compañero de equipo que, en vez de colaborar sobre la pista, lo perjudicó durante las últimas vueltas de la carrera.

Lo cierto es que, a través de su cuenta de Instagram, el asesor ejecutivo elogió al bonaerense. “Enorme trabajo de Franco Colapinto y de Alpine durante todo el fin de semana“, sentenció Briatore en primera instancia. Inmediatamente después, también escribió: “Nuestra prioridad era recortar la diferencia en el campeonato de constructores y lo conseguimos“.

Flavio Briatore y Franco Colapinto, protagonistas de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

Luego, hizo referencia a la polémica del final, en la que el francés complicó al argentino. “En cuanto a la carrera de Pierre Gasly, teniendo en cuenta desde dónde largaba, nuestra única opción para sumar puntos era mantenerlo en pista y esperar que un Safety Car sobre el final nos beneficiara“, explicó sobre la llamativa estrategia que utilizó la escudería.

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “¡Bravo por Madrid, por su primer Gran Premio y por un gran fin de semana!“, culminó el mensaje de Flavio Briatore en la publicación que posteó en Instagram como habitualmente sucede al término de cara fin de semana de acción en la Fórmula 1.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

Resultado del GP de España 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Liam Lawson (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine) Oscar Piastri (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Alex Albon (Williams) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Carlos Sainz (Williams) – DNF Checo Perez (Cadillac) – DNF Lance Stroll (Aston Martin) – DNF Lewis Hamilton (Ferrari) – DNF