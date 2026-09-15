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Torneo Clausura

Árbitro confirmado para el clásico: Nazareno Arasa impartirá justicia en San Lorenzo vs. Boca

El rosarino tiene múltiples antecedentes con los dos equipos. Hernán Mastrangelo comandará el VAR.

Arasa, designado para San Lorenzo vs. Boca
© Getty ImagesArasa, designado para San Lorenzo vs. Boca

El clásico del próximo domingo que protagonizarán San Lorenzo y Boca tiene autoridades confirmadas. Nazareno Arasa será el encargado de impartir justicia este domingo 20 de septiembre a partir de las 14:45 en el Estadio Pedro Bidegain, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

El colegiado de 36 años contará con el tres veces mundialista Juan Pablo Belatti y Miguel Savorani como jueces de líneas, mientras que Pablo Giménez oficiará de cuarto árbitro. Desde Ezeiza, Hernán Mastrángelo comandará el VAR, asistido por Diego Verlotta.

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Semanas atrás, Arasa recibió una suspensión de una fecha por haber anulado un gol de Vélez contra Deportivo Riestra por una infracción inexistente. Su regreso a las canchas fue el pasado fin de semana, donde le tocó impartir justicia en la victoria de Talleres sobre Unión.

Los números de Arasa con San Lorenzo y Boca

Arasa dirigió a San Lorenzo en 14 oportunidades, con un saldo de 4 victorias, 5 empates y 5 derrotas. La última vez fue el pasado 22 de agosto en una visita del Ciclón a Estudiantes de Rio Cuarto, que finalizó 0 a 0. Su última presencia en el Nuevo Gasómetro fue el 8 de marzo en una derrota 1-2 ante Independiente.

Los caminos de Arasa y Boca se cruzaron en 13 ocasiones, con un registro de 7 triunfos, 2 igualdades y 4 caídas. El antecedente más reciente es del 6 de agosto de 2026, en el 1 a 0 ante Estudiantes en La Bombonera.

El juez rosarino ya dijo presente en un duelo directo entre el Xeneize y el Ciclón: fue el 30 de marzo de 2024, en un triunfo azul y oro en el Alberto J. Armando. Los goles de ese encuentro los anotaron Adam Bareiro -de penal para el conjunto azulgrana-, Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Cuerpo arbitral para San Lorenzo vs. Boca

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
  • Cuarto árbitro: Pablo Giménez VAR:
  • Hernán Mastrángelo
  • AVAR: Diego Verlotta
Joaquín Alis
Joaquín Alis
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