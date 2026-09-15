Árbitro confirmado para el clásico: Nazareno Arasa impartirá justicia en San Lorenzo vs. Boca

El clásico del próximo domingo que protagonizarán San Lorenzo y Boca tiene autoridades confirmadas. Nazareno Arasa será el encargado de impartir justicia este domingo 20 de septiembre a partir de las 14:45 en el Estadio Pedro Bidegain, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

El colegiado de 36 años contará con el tres veces mundialista Juan Pablo Belatti y Miguel Savorani como jueces de líneas, mientras que Pablo Giménez oficiará de cuarto árbitro. Desde Ezeiza, Hernán Mastrángelo comandará el VAR, asistido por Diego Verlotta.

Semanas atrás, Arasa recibió una suspensión de una fecha por haber anulado un gol de Vélez contra Deportivo Riestra por una infracción inexistente. Su regreso a las canchas fue el pasado fin de semana, donde le tocó impartir justicia en la victoria de Talleres sobre Unión.

Los números de Arasa con San Lorenzo y Boca

Arasa dirigió a San Lorenzo en 14 oportunidades, con un saldo de 4 victorias, 5 empates y 5 derrotas. La última vez fue el pasado 22 de agosto en una visita del Ciclón a Estudiantes de Rio Cuarto, que finalizó 0 a 0. Su última presencia en el Nuevo Gasómetro fue el 8 de marzo en una derrota 1-2 ante Independiente.

Los caminos de Arasa y Boca se cruzaron en 13 ocasiones, con un registro de 7 triunfos, 2 igualdades y 4 caídas. El antecedente más reciente es del 6 de agosto de 2026, en el 1 a 0 ante Estudiantes en La Bombonera.

El juez rosarino ya dijo presente en un duelo directo entre el Xeneize y el Ciclón: fue el 30 de marzo de 2024, en un triunfo azul y oro en el Alberto J. Armando. Los goles de ese encuentro los anotaron Adam Bareiro -de penal para el conjunto azulgrana-, Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

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Cuerpo arbitral para San Lorenzo vs. Boca