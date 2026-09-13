La Inteligencia Artificial anticipó el resultado de Sao Paulo vs. Boca por la Copa Sudamericana 2026

La tecnología pronosticó hasta los goleadores de la revancha de los cuartos de final del certamen continental.

Este martes por la noche, Boca visita a Sao Paulo por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido que se disputa en el Morumbí es el que define al clasificado a las semifinales y a la vez quién queda eliminado. En ese contexto, BOLAVIP le consultó a la Inteligencia Artificial para conocer de antemano el resultado final.

Mirá la Copa Sudamericana a través de Disney+.

Cabe recordar que la semana pasada el Xeneize ganó 1-0 en La Bombonera. En un encuentro con más garra y pasión que situaciones contras los arcos, Miguel Merentiel marcó el gol que torció la historia parcialmente para el conjunto de la ribera. En contraparte, el conjunto brasileño busca hacer valer la localía y remontar la llave para avanzar de ronda.

La Inteligencia Artificial.

El pronóstico de la IA en Sao Paulo – Boca

Lo cierto es que la Inteligencia Artificial no titubeó y reveló: “Sao Paulo va a salir con mucha intensidad desde el comienzo, empujado por el Morumbí y obligado a remontar la serie“. En ese sentido, le puso aún más condimento y agregó: “Boca tendrá que soportar un tramo bastante complicado, pero tendrá la oportunidad de contragolpe“.

Inmediatamente después, dejó la incertidumbre de lado y fue contundente. “Resultado final: Sao Paulo 1-1 Boca“, sentenció la novedosa herramienta. No conforme con eso, redobló la apuesta y confesó hasta los autores de los goles del cotejo. “1-0 Luciano (Sao Paulo) y 1-1 Miguel Merentiel (Boca)”, aseguró la nueva tecnología.

Miguel Merentiel, Leandro Paredes y Lautaro Blanco, en Boca – Sao Paulo. (Getty Images)

Publicidad

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, la Inteligencia Artificial amplió su discurso al respecto y dejó una conclusión final. “En el tramo final, Sao Paulo se volcará completamente al ataque, pero Boca resistirá y terminaría sacando adelante la serie con un 2-1 global, para avanzar a semifinales“, culminó el adelanto de la flamante herramienta.