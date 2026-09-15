Platense vs. Fluminense EN VIVO y ONLINE por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026: gol de Canobbio

Tras la victoria de los cariocas por 2-0, el Calamar buscará dar vuelta la serie frente a su público.

Por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, Platense y Fluminense se ven las caras este martes en el Estadio Ciudad de Vicente López. Desde las 19, el duelo contará con el arbitraje del chileno Cristián Reyes y se podrá sintonizar a través de Telefe, Fox Sports y Disney+.

La Copa Libertadores 2026 se vive en Disney+

El elenco brasileño llega a este duelo con ventaja de dos goles por los gritos de Nonato y Hulk, la semana pasada en el Estadio Maracaná. Sin embargo, los dirigidos por Martín Palermo intentarán revertir esta situación para extender esta participación histórica.

El gol de Canobbio para Fluminense: 2-1

PLATENSE PERDIÓ LA PELOTA Y EN LA CONTRA LLEGÓ EL GOL DE FLUMINENSE: Canobbio marcó el 1-2 (3-2 a favor global) de Flu contra Platense en los cuartos de la CONMEBOL #Libertadores.



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El gol de Sepúlveda para Platense: 2-0

¡¡EL CENTRO DE MAINERO PARA EL GOL SEPÚLVEDA, POR FAVOR!! ¡¡UN POEMA!!



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El gol de Mainero para Platense: 1-0

¡¡¡EL CALAMAR QUIERE DAR VUELTA LA SERIE!!! Gol de Mainero para marcar el 1-0 (1-2 global) de Platense contra Fluminense en los cuartos de final.



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Minuto a minuto

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Las formaciones de Platense y Fluminense

PLATENSE: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Mateo Mendía, Agustín Lagos; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Mainero, Bautista Merlini; Bruno Sepúlveda y Nicolás Retamar. DT: Martín Palermo.

FLUMINENSE: Fábio; René, Thiago Silva, Julián Millán, Guga; Martinelli, Hércules, Paulo Henrique Ganso; Agustín Canobbio, Hulk y Jefferson Soteldo. DT: Marcao.

El cuadro de la Copa Libertadores 2026