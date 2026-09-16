Tras su gol con Boca, Leandro Lozano recordó a Juan Izquierdo: “Perdí a un compañero en esta cancha”

El goleador del Xeneize en el Estadio Morumbí homenajeó a su excompañero en Nacional, fallecido en 2024.

Firme en las tres competencias, Boca Juniors avanzó este martes a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Leandro Lozano aportó el gol que acercó al Xeneize a la clasificación, pero luego protagonizó un emotivo momento tras el pitazo final.

En diálogo con DSports, aún sobre el campo de juego, el lateral derecho uruguayo se tomó un momento para recordar a Juan Izquierdo, el exdefensor de Nacional que falleció en 2024 tras descompensarse en pleno partido en el Estadio Morumbí.

“Dejame mandarle un saludo grande a mi familia, más que nada, a la familia de Juan Izquierdo. Hoy fue un partido muy especial para mí acá. Hace dos años perdí a un compañero aquí en esta misma cancha. Para toda la familia de Juan”, expresó el goleador de Boca esta noche.

"HACE DOS AÑOS PERDÍ UN COMPAÑERO EN ESTA CANCHA"



Leandro Lozano recordó a Juan Izquierdo, jugador de Nacional que falleció luego de un partido ante São Paulo en el Morumbí.#SudamericanaEnDSPORTS@m_benedetto #Sudamericana pic.twitter.com/NZVwsUMQUp — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 16, 2026

Lozano fue titular en el Bolso en aquellos octavos de final de la Copa Libertadores 2024, donde Izquierdo sufrió una arritmia cardíaca sobre el final del compromiso. Al zaguero lo atendieron sobre el césped, pero debió ser internado en un hospital paulista. A 5 días del episodio en cancha, el futbolista uruguayo perdió la vida.

Leandro Lozano recordó a Juan Izquierdo. (Foto: Getty)

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Cuándo es el próximo partido de Boca

Tras disputar la serie de Copa Sudamericana ante Sao Paulo, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena vuelve a enfocarse en el Torneo Clausura. El próximo duelo será el domingo 20 de septiembre a las 14.45 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

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