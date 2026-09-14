La Selección Argentina jugará tres amistosos en el país: los rivales y las sedes

La Selección Argentina se prepara para volver al ruedo. En la fecha FIFA de septiembre, el elenco comandado por Lionel Scaloni disputaría tres encuentros amistosos en el país para iniciar con un nuevo proceso de cara a la Copa América 2028 y al Mundial 2030, en el que será sede y ya está clasificado.

En este sentido, uno de estos encuentros se jugaría en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que los dos restantes serían en el Estadio Monumental, donde la Albiceleste hace las veces de local a lo largo de cada ciclo de Eliminatorias Sudamericanas.

En primera instancia, el rival para abrir esta gira amistosa sería la Selección de Bolivia, en el Kempes, el miércoles 30 de septiembre. Luego de esto, el plantel viajaría rumbo a Buenos Aires para los otros dos compromisos, frente a dos seleccionados africanos.

Burkina Faso, el sábado 3 de octubre sería el segundo rival, ya en la cancha de River. Para cerrar la gira, tres días después, es decir el martes 6, la Selección Argentina se mediría ante Benín. Cabe destacar que todo esto está sujeto a ser confirmado por la AFA en los próximos días.

En caso de enfrentarse a estos rivales africanos, serán dos encuentros inéditos debido a que no hay antecedentes de la Albiceleste contra estos países. Esto mismo pasó en la pasada fecha FIFA de marzo, en la que se enfrentó ante Zambia y Mauritania en La Bombonera.

Lionel Messi podría despedirse de los hinchas argentinos

Luego de que anunciara su retiro de la Albiceleste a través de una emotiva carta, la AFA estaría dispuesta a invitar al capitán para que juegue estos últimos partidos amistosos y así poder despedirse de los hinchas en el campo de juego. La pelota la tendría el 10, quien sería el que tome la decisión final.

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Los posibles amistosos de la Selección Argentina en la fecha FIFA de septiembre

Argentina vs. Bolivia – martes 30 de septiembre en Córdoba

Argentina vs. Burkina Faso – sábado 3 de octubre en Buenos Aires

Argentina vs. Benín – martes 6 de octubre en Buenos Aires

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