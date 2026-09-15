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Con un campeón comprometido, así arranca la tabla de promedios para el 2027 del fútbol argentino

La lucha por la permanencia en la próxima temporada tendrá varios equipos comprometidos.

Adrián Martínez, jugador de Racing.
© GettyAdrián Martínez, jugador de Racing.

Con Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi con el descenso a la vuelta de la esquina, los otros equipos del fútbol argentino comienzan a ver de cerca la temporada 2027, en la que se sumarán dos nuevos clubes que buscarán permanecer en la máxima temporada del fútbol argentino.

En este sentido, pensando en la tabla de promedios para el próximo año, hay cuatro equipos que inician comprometidos con la permanencia a través de esta vía, sin contar a los dos ascendidos de la Primera Nacional, quienes dividirán sus puntos de distinta forma. Dentro de ellos hay un campeón reciente.

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Platense, campeón en 2025, Banfield, Newell’s y Atlético Tucumán son quienes más comprometidos arrancan el año, por lo que tanto en el cierre de 2026 como en la próxima temporada estarán obligados a sumar puntos para poder escapar de la parte baja de los promedios y así asegurarse un año más en la máxima categoría.

Dentro de los cinco grandes, quien peor iniciará el año será Racing. La Academia viene de un año flojo, por lo que se encontrará en el puesto 16, con 79 puntos. Más allá de esto arrancará con una importante ventaja, debido a que le sacará 19 unidades al Calamar.

Boca y River, por su parte, estarán en el segundo y cuarto puesto respectivamente. En la primera posición estará Rosario Central, campeón de la anual en 2025, mientras que en la tercera ubicación aparece Argentinos Juniors. Estos lugares irán cambiando de cara al cierre del año.

Así arrancan los promedios de la temporada 2027

  1. Rosario Central 109
  2. Boca 106
  3. Argentinos Juniors 103
  4. River 95
  5. Independiente Rivadavia 90
  6. Lanús 87
  7. Vélez 85
  8. Independiente 85
  9. San Lorenzo 84
  10. Estudiantes 83
  11. Huracán 82
  12. Tigre 81
  13. Barracas 81
  14. Gimnasia 80
  15. Gimnasia (M) 35 puntos en 25 partidos (promedio 1,400)
  16. Racing 79
  17. Belgrano 76
  18. Defensa 74
  19. Instituto 74
  20. Riestra 72
  21. Unión 70
  22. Sarmiento 70
  23. Talleres 68
  24. Central Córdoba 65
  25. Atlético Tucumán 61
  26. Newell’s 61
  27. Banfield 61
  28. Platense 60
  29. Ascendido I
  30. Ascendido II
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Datos clave

  • Platense, Banfield, Newell’s y Atlético Tucumán iniciarán 2027 últimos en la tabla de promedios.
  • Rosario Central liderará la tabla de promedios de la temporada 2027 con 109 puntos.
  • Racing iniciará en la posición 16 con 79 puntos, como el peor de los grandes.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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