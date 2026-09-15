Simeone: “Messi debe ganar el Balón de Oro”

El próximo lunes 26 de octubre de 2026 se entrega el Balón de Oro, el galardón que define quién es el mejor jugador de fútbol del mundo. Mbappé, Yamal y Rodri son algunos de los principales candidatos, aunque hay que destacar que Lionel Andrés Messi, el máximo ganador, está entre los nominados.
En la antesala del cruce entre Atlético de Madrid y Osasuna por LaLiga, Diego Pablo Simeone fue consultado respecto a quién debería ganar el premio y el Cholo no dudó: “Messi. Sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo, con la edad que tiene… ninguna duda: Messi”.
Simeone pide el Balón de oro para….MESSI pic.twitter.com/PlUsv6Dp0M— ⚽Hwang-Chi To⚽ (@Juanarrien9) September 15, 2026
Messi y un Mundial soñado
Si bien la Selección Argentina no pudo coronar su gran Mundial 2026 con un título, Lionel Andrés Messi fue la gran figura del conjunto que dirigió Lionel Scaloni. La Pulga marcó ocho tantos en la Copa del Mundo, siendo el máximo goleador de la Albiceleste.
Lionel Messi ante Inglaterra. (Foto: Getty).
Los nominados al Balón de Oro 2026
La leyenda del fútbol que ve a Lionel Messi ganando su noveno Balón de Oro: “Tiene buenas posibilidades”
- Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)
- Pau Cubarsí (España/Barcelona)
- Marc Cucurella (España/Chelsea – Real Madrid)
- Ousmane Dembelé (Francia/PSG)
- Luis Díaz (Colombia/Bayern Múnich)
- Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)
- Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
- Gabriel Magalhaes (Brasil/Arsenal)
- Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)
- Hakimi (Marruecos/PSG)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/PSG)
- Lamine Yamal (España/Barcelona)
- Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr)
- Marquinhos (Brasil/PSG)
- Lautaro Martínez (Argentina/Racing)
- Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal/PSG)
- Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)
- Joao Neves (Portugal/PSG)
- Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)
- Julián Quiñones (México/Al-Qadsiah)
- William Pacho (Ecuador/PSG)
- Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
- Rodri (España/Manchester City – Barcelona)
- Ferrán Torres (España/Barcelona – PSG)
- Dayot Upamecano (Francia/Bayern Múnich)
- Fabián Ruiz (España/PSG)
- William Saliba (Francia/Arsenal)
- Vitinha (Portugal/PSG)
- Vinícius Jr (Brasil/Real Madrid)
DATOS CLAVE
- Diego Simeone afirmó que Lionel Messi debe ganar el próximo Balón de Oro.
- Lionel Messi integra la nómina de candidatos junto a Mbappé, Yamal y Rodri.
- El Balón de Oro se entregará el próximo lunes 26 de octubre de 2026.