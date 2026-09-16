El Vasco se mostró conforme con la actuación de su equipo en Brasil, remarcó un error y pidió cautela para lo que viene.

Boca Juniors superó a Sao Paulo por 2-1 en el global y accedió a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. En la próxima instancia, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena enfrentarán a Vasco da Gama, otro duro rival brasileño, el último obstáculo hacia la gran final del torneo en Barranquilla.

En conferencia de prensa, el Vasco se mostró conforme con la labor de su equipo en Brasil: “Hemos hecho un partido muy serio. Creo que lo hicimos bien. Me hubiese gustado ganar, pero el empate nos da la posibilidad de pasar a semifinales”.

Luego, el DT fue sincero sobre los objetivos del equipo en este semestre y la obligación de cortar la sequía sin títulos: “Esperemos que la hinchada se sienta identificada. Son los resultados los que mandan, necesitamos salir campeones de algo, pero tenemos que ir tranquilitos. Esto es fútbol y esperemos encontrarnos enteros cuando vengan esos altibajos”.

Arruabarrena se lamentó por el gol de cabeza

“Cuando arrancamos teníamos menos estatura que Sao Paulo, pero cuando nos hicieron el gol teníamos más estatura. Hay un error, porque lo he visto. Es fútbol, se cometen errores”, se refirió Arruabarrena a la pérdida de la marca de Duarte por Herrera.

¡HUBO SUSPENSO SOBRE EL FINAL! Domingos Duarte entró solo en el área y conectó gran cabezazo para marcar el descuento de San Pablo sobre el cierre del partido ante Boca. pic.twitter.com/UUq5ovMY0O — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2026

Pero luego lo minimizó y lo marcó como aprendizaje: “Me hubiese gustado ganar, pero no puedo quejarme de nadie. El esfuerzo está. Es la primera vez que nos hacen un gol de pelota parada, sacando lo de Riestra. Hay que seguir trabajando, insistiendo. Estarán contentos en el vestuario”.

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Así está el cuadro de la Copa Sudamericana

Cuándo es el próximo partido de Boca

Tras disputar la serie de Copa Sudamericana ante Sao Paulo, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena vuelve a enfocarse en el Torneo Clausura. El próximo duelo será el domingo 20 de septiembre a las 14.45 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Datos clave

Boca Juniors avanzó a semifinales tras vencer 2-1 en el global a Sao Paulo.

avanzó a semifinales tras vencer 2-1 en el global a Sao Paulo. Vasco da Gama será el próximo rival del equipo de Rodolfo Arruabarrena.

será el próximo rival del equipo de Rodolfo Arruabarrena. 20 de septiembre será el partido contra San Lorenzo a las 14.45 horas.