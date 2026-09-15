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Carabao Cup

El golazo de Alexis Mac Allister para el 1 a 0 de Liverpool ante Tottenham por la Carabao Cup

El argentino puso el 1 a 0 para los Reds en Anfield. Mirá el video.

Terrible golazo de Mac Allister en Liverpool - Tottenham
© Getty ImagesTerrible golazo de Mac Allister en Liverpool - Tottenham

Alexis Mac Allister anotó un golazo para adelantar a Liverpool ante Tottenham por la Carabao Cup. El argentino puso el 1 a 0 con un extraordinario remate a pie abierto para ubicar la pelota en el ángulo superior izquierdo de Martin Dúbravka, que solo atinó a hacer vista.

Iban 20 minutos del primer tiempo cuando al campeón del mundo le llegó un pase justo al borde del área. Sin ponerse nervioso, definió a colocar y la clavó en el ángulo para abrir la cuenta en Anfield.

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Es el segundo gol del ex Argentinos Juniors, Boca y Brighton en la temporada. El primero había sido el 9 de septiembre ante Atlético de Madrid por la Champions League. Un prometedor arranque de semestre para Alexis, con un importante aporte goleador en apenas 6 partidos.

Liverpool tuvo un discreto arranque de semestre, sin conocer la derrota pero muy cargado de empates. Aún así, a nivel de copas marcha a paso firme: ganó en su debut en Champions contra Atleti y se impuso sobre Tottenham en la Carabao Cup, ambos en Anfield.

Joaquín Alis
Joaquín Alis
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