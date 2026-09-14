Luego del conflicto que se generó en las últimas horas en torno a la sede en Córdoba, el trascendental cotejo se mudó a Rosario.

Si bien resta la oficialización en torno al reclamo elevado por Vélez Sarsfield, todo indica que quienes disputarán el partido correspondiente a los cuartos de final de la presente edición de la Copa Argentina serán Boca Juniors y Racing Club. En medio de ese panorama, en las últimas horas surgieron complicaciones importantes con respecto a la sede.

Hasta ahora, se había pactado que el partido en cuestión entre el Xeneize y la Academia se lleve a cabo el próximo domingo 27 de septiembre con el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba como testigo y como escenario. Sin embargo, esta realidad se truncó de forma contundente, generando un cambio rotundo.

Sucede que la Selección Argentina jugaría en dicho reducto. A pesar de que el amistoso internacional que está próximo a confirmarse no se realizaría ese mismo día, sino que sería el miércoles 30 de septiembre, por cuestiones logísticas y de organización se tuvo que modificar la sede para el duelo entre los de Rodolfo Arruabarrena y los de Juan Pablo Vojvoda.

Según pudo saber BOLAVIP este lunes, finalmente, el partido entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 se disputará el propio domingo 27 de septiembre, pero en el Gigante de Arroyito de Rosario Central. En las próximas horas se hará oficial por intermedio de un comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino.

El partido se jugará en el Gigante de Arroyito. (Foto: Getty)

Un dato importante a tener en cuenta es que Boca viene de eliminar a Vélez en el Estadio Mario Alberto Kempes. Es decir, el compromiso correspondiente a los octavos de final que debió definirse en la tanda de penales y luego tuvo la gran polémica de los futbolistas extranjeros que firmaron la planilla, se jugó en el recinto que iba a albergar el duelo contra Racing.

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Argentina jugaría un amistoso en el Mario Alberto Kempes

En primera instancia, el rival para abrir esta gira amistosa sería la Selección de Bolivia, en el Estadio Mario Alberto Kempes, el miércoles 30 de septiembre. Luego de esto, el plantel viajaría rumbo a Buenos Aires para los otros dos compromisos, frente a dos seleccionados africanos, ambos a disputarse en el Monumental.

El cuadro de la Copa Argentina