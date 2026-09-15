River hoy: la situación de Aníbal Moreno y el retiro de la histórica pantalla

Todas las novedades del Millonario de este martes 15 de septiembre, a días de enfrentar a Huracán por la décima fecha del Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 15 de septiembre de 2026, a días de recibir a Huracán por la décima jornada de la Zona B del Torneo Clausura. Siguen las obras en Núñez y se retiró la pantalla gigante para darle lugar a una nueva, Aníbal Moreno sigue diferenciado, la probable formación para enfrentar al Globo y cuántos puntos tiene que sacar par asegurar su lugar en la Libertadores 2027.

River retiró la pantalla histórica

El Estadio Monumental atraviesa un proceso de remodelación importante. Se techará y ampliará la capacidad mediante la construcción de una quinta bandeja. En este proceso, se retiró la pantalla histórica para que puedan continuar los trabajos. El club pondrá dos pantallas (una en Sívori y otra en Centenario) que tendrán unos 25 metros de largo por ocho de alto.

📺🏟️ Como parte del proceso del techado y ampliación del Monumental, ya se desmontó casi en totalidad la pantalla LED. En las imágenes exclusivas de La Página Millonaria, se puede ver como se retiraron los paneles y solo queda la estructura.



El nuevo Monumental tendrá dos… pic.twitter.com/6fw1EY0ATL — La Página Millonaria (@RiverLPM) September 15, 2026

Aníbal Moreno sigue diferenciado

El mediocampista sufrió una discopatía lumbar hace algunas semanas y sigue entrenando de manera diferenciada. En la previa del estreno de Leonardo Ponzio como DT, en el duelo ante Banfield, Aníbal Moreno se ausentó por una molestia y luego se realizó estudios que indicaron el grado de su lesión. De cara al duelo ante Huracán, el volante no llegaría.

Aníbal Moreno. (Foto: Prensa River).

La probable formación vs. Huracán

Si bien resta la confirmación de Leonardo Ponzio, la formación ante Huracán en el duelo del próximo sábado en el Estadio Monumental que comenzará a las 19 horas sería con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. De confirmarse este once, el Millonario repetiría formación inicial por cuarto partido consecutivo.

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Leonardo Ponzio, entrenador de River. (Foto: Prensa River).

¿Cuántos puntos tiene que sacar para entrar a la Libertadores 2027?

Tras hilar tres victorias al hilo, River se encuentra en la sexta posición en la tabla anual con 42 puntos y se encuentra a seis de Independiente Rivadavia, el líder de la clasificación. A falta de siete fechas para el cierre de la temporada regular, el Millonario debería sacar alrededor de 15 de los 21 puntos que quedan en juego, si se tiene en cuenta la temporada anterior en la que Argentinos Juniors terminó tercero (el último que clasificó a la Libertadores 2026) con 57 unidades.

DATOS CLAVE

River Plate retiró la pantalla gigante de Núñez para instalar una nueva versión.

retiró la pantalla gigante de Núñez para instalar una nueva versión. Aníbal Moreno continúa entrenando de forma diferenciada en la previa contra Huracán.

continúa entrenando de forma diferenciada en la previa contra Huracán. River Plate prepara su formación para recibir a Huracán por el Torneo Clausura.