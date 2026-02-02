El insólito pedido de Cassio: solicitó ir al baño y abandonó el arco de Cruzeiro en pleno partido

En la noche del domingo, Cruzeiro venció 1-0 a Betim por el campeonato Mineiro, pero los flashes del encuentro no se detuvieron en el gol o las jugadas de peligro, sino que en una situación extradeportiva tan curiosa como inusual. Cássio Ramos, el histórico arquero brasileño que conquistó la Copa Libertadores con Corinthians, solicitó pausar el partido de manera inmediata para poder ir al baño. Increíble, pero real.

La secuencia tuvo lugar apenas comenzaba el segundo tiempo. Cuando el Betim se estaba preparando para ejecutar un tiro libre a favor sobre el área de Cruzeiro, el guardameta salió del área y se acercó al árbitro para explicarle que debía abandonar el campo momentáneamente. Al ser autorizado, Cassio se dirigió sin dudar a la zona de los vestuarios, mientras compañeros y rivales intercambiaban risas y gestos de complicidad.

El origen del problema radicaba en un fuerte malestar estomacal que venía persiguiendo al guardameta desde el vestuario. De hecho, las cámaras de Ge Globo lo habían captado ingiriendo una pastilla minutos antes de la reanudación del juego. Sin embargo, el medicamento no habría hecho efecto a tiempo.

Fueron exactamente cuatro minutos de espera. Al regresar al terreno de juego, la transmisión mostró a Cássio esbozando una sonrisa de alivio. Igualmente, lejos de desconcentrarse por el episodio, el ex Corinthians retomó su lugar bajo los tres palos con seguridad y mantuvo la valla invicta.

Cassio y una sonrisa que lo dice todo al regresar a la cancha tras su escapada al baño en pleno partido (Captura video).

La victoria por la mínima le dio un respiro necesario al conjunto de Belo Horizonte, que venía de recibir una durísima derrota por 4-0 ante el Botafogo de Martín Anselmi en el debut del Brasileirao. Mientras, en el torneo estadual quedó segundo en el grupo C con nueve unidades, a dos del líder North EC. Con las aguas más calmas, ahora recibirá a Coritiba en la segunda fecha liguera.

