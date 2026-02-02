Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol sudamericano

El insólito pedido de Cassio: solicitó ir al baño y abandonó el arco de Cruzeiro en pleno partido

El histórico arquero brasileño protagonizó una escena surrealista en el Campeonato Mineiro al dejar la cancha por una urgencia fisiológica.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Cassio, arquero de Cruzeiro (Imagen ilustrativa).
© GettyCassio, arquero de Cruzeiro (Imagen ilustrativa).

En la noche del domingo, Cruzeiro venció 1-0 a Betim por el campeonato Mineiro, pero los flashes del encuentro no se detuvieron en el gol o las jugadas de peligro, sino que en una situación extradeportiva tan curiosa como inusual. Cássio Ramos, el histórico arquero brasileño que conquistó la Copa Libertadores con Corinthians, solicitó pausar el partido de manera inmediata para poder ir al baño. Increíble, pero real.

La secuencia tuvo lugar apenas comenzaba el segundo tiempo. Cuando el Betim se estaba preparando para ejecutar un tiro libre a favor sobre el área de Cruzeiro, el guardameta salió del área y se acercó al árbitro para explicarle que debía abandonar el campo momentáneamente. Al ser autorizado, Cassio se dirigió sin dudar a la zona de los vestuarios, mientras compañeros y rivales intercambiaban risas y gestos de complicidad.

El origen del problema radicaba en un fuerte malestar estomacal que venía persiguiendo al guardameta desde el vestuario. De hecho, las cámaras de Ge Globo lo habían captado ingiriendo una pastilla minutos antes de la reanudación del juego. Sin embargo, el medicamento no habría hecho efecto a tiempo.

Tweet placeholder

Fueron exactamente cuatro minutos de espera. Al regresar al terreno de juego, la transmisión mostró a Cássio esbozando una sonrisa de alivio. Igualmente, lejos de desconcentrarse por el episodio, el ex Corinthians retomó su lugar bajo los tres palos con seguridad y mantuvo la valla invicta.

Cassio y una sonrisa que lo dice todo al regresar a la cancha tras su escapada al baño en pleno partido (Captura video).

Cassio y una sonrisa que lo dice todo al regresar a la cancha tras su escapada al baño en pleno partido (Captura video).

Publicidad

La victoria por la mínima le dio un respiro necesario al conjunto de Belo Horizonte, que venía de recibir una durísima derrota por 4-0 ante el Botafogo de Martín Anselmi en el debut del Brasileirao. Mientras, en el torneo estadual quedó segundo en el grupo C con nueve unidades, a dos del líder North EC. Con las aguas más calmas, ahora recibirá a Coritiba en la segunda fecha liguera.

“Bursitis infecciosa”: la extraña lesión que sufre Nacho Fernández en Gimnasia

ver también

“Bursitis infecciosa”: la extraña lesión que sufre Nacho Fernández en Gimnasia

Eligió a Argentina por sobre Brasil y España, fue convocado por Placente y debutó en un equipo de la Sexta División de Inglaterra

ver también

Eligió a Argentina por sobre Brasil y España, fue convocado por Placente y debutó en un equipo de la Sexta División de Inglaterra

Datos clave

  • Cássio Ramos interrumpió el partido de Cruzeiro ante Betim por un malestar estomacal.
  • El árbitro autorizó al guardameta a retirarse al vestuario durante cuatro minutos del segundo tiempo.
  • Cruzeiro ganó 1-0 y alcanzó las nueve unidades en el Grupo C del torneo Mineiro.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Eduardo Domínguez sabe mucho más de fútbol que Riquelme y en La Plata quedó demostrado

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Cruzeiro cerró la compra más cara en la historia del fútbol sudamericano: el monto que desembolsará
Fútbol Sudamericano

Cruzeiro cerró la compra más cara en la historia del fútbol sudamericano: el monto que desembolsará

Tuvo una recordada serie ante Boca por Libertadores, acusó a su ex equipo por trabajo esclavo y pidió disculpas
Fútbol Sudamericano

Tuvo una recordada serie ante Boca por Libertadores, acusó a su ex equipo por trabajo esclavo y pidió disculpas

Los 5 refuerzos estelares que busca cerrar el Brasileirao para 2026
Fútbol Sudamericano

Los 5 refuerzos estelares que busca cerrar el Brasileirao para 2026

Así quedó el Ranking ATP tras el título de Alcaraz en el Australian Open
Tenis

Así quedó el Ranking ATP tras el título de Alcaraz en el Australian Open

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo