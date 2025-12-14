Mientras Estudiantes ganó 2.1 millones por ser campeón del Clausura, esto se llevó Flamengo por el Brasileirao

¡Estudiantes es el campeón del Torneo Clausura 2025! El equipo de Eduardo Domínguez venció por penales a Racing luego del 1 a 1 en los 120 minutos, y se sumó a la lista de ganadores en el año dentro del fútbol argentino. En este caso, en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero en una calurosa jornada de sábado.

Además del título, el Pincharrata consiguió el boleto rumbo a la Copa Libertadores 2026 y consiguió un premio económico superior a los 2 millones de dólares por la consagración nacional.

Es que, más allá de los U$D500.000 que aporta Conmebol para cada campeón local en Sudamérica, la AFA le dará a Estudiantes un extra de 1.6 millones de dólares como premio. Infobae informó que el ganador del Clausura se lleva este monto debido a un equivalente del 70% de la recaudación de la final del torneo.

Las 33.500 entradas vendidas en la final dan un valor que supera apenas por encima el valor de U$D1.600.000 para el equipo ganador. El 30% restante quedará para pagar los operativos de seguridad y organización. Y si bien este monto que recibe Estudiantes es superior al que tuvo Platense en el Apertura, los premios del fútbol argentino se encuentran a leguas de distancia de lo que sucede en, por ejemplo, el Brasileirao.

El reciente título de Flamengo en la liga de Brasil deja expuesto el escueto valor de los premios en el ámbito local. Es que el Mengao, solo por ganar el campeonato local, sumó a sus arcas un total de 10 millones de dólares. Esto hace que exista una diferencia de 7.9 millones entre el ganador del campeonato argentino y el del Brasileirao. Sí, Flamengo ganó casi cinco veces más que Estudiantes.

Todos los campeones del fútbol argentino en 2025

Talleres – Supercopa Internacional 2023

Platense – Torneo Apertura

Vélez – Supercopa Argentina

Vélez – Supercopa Internacional 2024

Independiente Rivadavia – Copa Argentina

Rosario Central – Campeón de Liga (tabla anual)

Estudiantes – Torneo Clausura

Estudiantes/Platense – Trofeo de Campeones

Publicidad

Publicidad

ver también Augusto Batalla, del “fracasé en River” al sufrimiento por San Lorenzo y su buen momento en España que alimenta el sueño de la Selección Argentina: “Sería una locura”

El resumen de la final entre Racing y Estudiantes