BRASILEIRAO

El grosero blooper de Agustín Rossi que terminó en gol en el clásico Flamengo vs. Fluminense

El exarquero de Boca se confió en el área y regaló el segundo para los de Luis Zubeldía.

Por Agustín Vetere

Agustín Rossi, arquero de Flamengo.
© GettyAgustín Rossi, arquero de Flamengo.

La recta final del Brasileirao tiene a todos los equipos peleando en algún sector de la tabla. Este miércoles, por la Fecha 34, Fluminense y Flamengo se vieron las caras en un partidazo en el mítico Estadio Maracaná con puntos importantes en juego para ambos combinados.

El Mengao, que se mantiene como el único puntero del campeonato, salió a la cancha con Agustín Rossi bajo los tres palos. A pesar de que el argentino se ganó el lugar de referente en el gigante carioca por sus grandes actuaciones en el arco, esta noche cometió un costoso error para su equipo.

El arquero surgido de Boca Juniors recibió un comprometido pase atrás a los 33 minutos del primer tiempo y su resolución empeoró la situación. Es que Rossi hizo jueguitos en el área y, en el último toque, se le fue larga, permitiendo el 2-0 parcial.

Kevin Serna, que llegaba para presionar, aprovechó la distracción del argentino para definir de cara al arco vacío. Así, los de Luis Zubeldía se fueron al entretiempo con una buena ventaja.

Luciano Acosta abrió la cuenta con un golazo

Aunque la participación de Rossi fue negativa, hubo otro argentino protagonista en la noche de Río de Janeiro, esta vez por una acción para resaltar. Es que Luciano Acosta definió de primera y marcó la primera diferencia del partido para Fluminense.

El también surgido de la cantera del Xeneize, recibió en la izquierda desde el eje de cancha y, en la puerta del área, pateó de primera y de derecha para colgarla en el ángulo más lejano. Nad que hacer para Rossi en esta oportunidad.

DATOS CLAVE

  • Agustín Rossi, arquero de Flamengo, cometió un error que permitió el 2-0 parcial de Fluminense.
  • Kevin Serna aprovechó el error de Rossi para anotar el segundo gol de Fluminense a los 33 minutos.
  • El argentino Luciano Acosta marcó el primer gol de Fluminense ante Flamengo en el Estadio Maracaná.
agustín vetere
Agustín Vetere

