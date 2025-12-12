En la previa del Mundial 2026, la sorpresiva estrategia de la CBF para mejorar la Selección de Brasil

Cada vez falta menos para que comience la Copa del Mundo 2026 y hasta ya se realizó el sorteo de la fase de grupos. Como no podía ser de otra manera, uno de los nombres pesados es la Selección de Brasil, aunque la realidad marca todo lo contrario. Lejos de ser el máximo candidato al título como sí lo fue históricamente, atraviesa un muy difícil presente que busca cambiar.

Con varios cambios de entrenadores en el último tiempo hasta el reciente arribo de Carlo Ancelotti, que tiene la misión de competir seriamente en el Mundial, además de algunos pésimos resultados que hasta complicaron el camino durante las Eliminatorias Sudamericanas. Y para tomar mayor dimensión, perdió por primera vez de local en la historia en la competición que otorga el boleto.

Lo cierto es que, inmerso en esta adversa actualidad, la Confederación Brasileña de Fútbol planea reducir el número de extranjeros en el Brasileirao. El objetivo de fondo es claro: fomentar mayor cantidad de juveniles nacionales. Pero eso sí, la medida que está planteando llevar a cabo el ente regulador perjudica a los nacidos en otros países que disputan el campeonato doméstico.

La sede de la Confederación Brasileña de Fútbol. (Getty Images)

En la actualidad, cada equipo brasileño tiene la posibilidad de inscribir hasta 9 futbolistas extranjeros por partido. Sin embargo, argumentan que este número tan elevado perjudica a los más jóvenes ya que le quitan lugar y participación a la hora de saltar al campo de juego. Por ese motivo, la CBF tiene en mente tomar cartas en el asunto y reducir la cantidad de extranjeros habilitados.

A pesar de que el Brasileirao es la mejor liga del continente sin lugar a dudas y también está entre las mejores del mundo por su apasionante competitividad, la casa madre organizadora sostiene que debe realizar modificaciones. Esto se debe directamente al presente que atraviesa la Selección de Brasil en estos últimos años y que pareciera no poder sacarlo adelante de manera positiva.

Publicidad

Publicidad

El equipo titular de Brasil ante Argentina por las Eliminatorias al Mundial 2026. (Getty Images)

ver también La postura de Alan Lescano ante el interés de Juan Román Riquelme para llevarlo a Boca

Lo más sorpresivo es que, aunque los clubes puedan tener 9 extranjeros por encuentro, los elencos brasileños ya fomentan jugadores jóvenes constantemente. No hace falta indagar demasiado, en cada mercado de pases todos los clubes de Europa posan sus ojos en sus futbolistas y no es casualidad. No obstante, el ente regulador tiene clara su postura y podría haber novedades pronto…

DATOS CLAVE

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) está evaluando reducir el número de futbolistas extranjeros permitidos por partido en el Brasileirao .

está evaluando permitidos por partido en el . El objetivo de la CBF es fomentar una mayor cantidad de juveniles nacionales en el contexto del difícil presente que atraviesa la Selección de Brasil , que busca cambiar su rumbo con la llegada de Carlo Ancelotti .

en el contexto del difícil presente que atraviesa la , que busca cambiar su rumbo con la llegada de . Actualmente, cada equipo puede inscribir hasta 9 futbolistas extranjeros por partido, y la CBF argumenta que este número elevado perjudica la participación de los jóvenes brasileños.

Publicidad