River hoy: la palabra de Di Carlo, banca a Santiago Beltrán y más

En medio del parate por la fecha FIFA, River poco a poco comienza a trabajar de cara al partido contra Sarmiento en Junín. En medio de esto, el club volvió a las reuniones del Comité Ejecutivo de AFA, y tanto Di Carlo como D’Onofrio se pronunciaron al respecto.

Amistoso confirmado ante Vélez

Para no perder ritmo futbolístico durante el parate de dos semanas, River jugará un partido amistoso frente a Vélez, el próximo sábado en el predio de Ezeiza. El mismo será a puertas cerradas, por lo que no contará con la presencia de hinchas locales.

Según pudo saber Bolavip, el mismo no tiene nada que ver con el amistoso que arreglaron las dos instituciones semanas atrás, cuando el Millonario incorporó a Tobías Andrada. El mismo podría darse más adelante, en otro tipo de contexto.

Di Carlo habló sobre la relación de River con AFA

Este martes se vivió una reunión de Comité Ejecutivo de la AFA especial. River regresó luego de algunos meses de ausencia y lo hizo con una serie de reclamos, entre los que se destacan la reorganización de la Primera División con una menor cantidad de equipos, un mejor calendario y que dejen de haber cambios en plena competición.

Según pudo saber Bolavip fue una reunión espesa para River, que tuvo como enviado a Ignacio Villarroel como hombre fuerte. Varios de los dirigentes aliados a Claudio Tapia le hicieron sentir la ausencia de los últimos meses. Para los de Núñez es importante plantear las diferencias desde adentro en el afán de construir, pero pareciera que la casa madre del fútbol argentino planea seguir como hasta ahora.

Almada, desafectado de la Selección Argentina

De cara a los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín por la fecha FIFA de septiembre, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, recibió una mala noticia, debido a que finalmente no podrá contar ni con Thiago Almada ni con Juan Foyth.

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“Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país”, informó en su cuenta oficial de X (ex Twitter) la Selección Argentina, para confirmar las dos bajas que tendrá Scaloni.

Rodolfo D’Onofrio habló sobre la vuelta de River al Comité Ejecutivo de AFA

A través de un comunicado oficial, días atrás River informó que volverá a participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de AFA, con el fin de proponer ciertos cambios para mejorar tanto el reglamento como la forma de juego de los torneos a lo largo de cada temporada.

Luego de participar de su primera reunión tras la vuelta, Rodolfo D’Onofrio, ex presidente del Millonario, habló en la cena solidaria de la institución, en donde se refirió al presente del equipo, así como también opinó al respecto de esta decisión institucional de regresar a las mencionadas reuniones.

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Pato Fillol destacó a Santiago Beltrán

Al igual que para la gira previa al Mundial 2026, el arquero de River, Santiago Beltrán, fue convocado por Lionel Scaloni para formar parte de los tres encuentros amistosos que disputará la Selección Argentina en el país, frente a Bolivia en Córdoba, y Burkina Faso y Benín en Buenos Aires.

Referido a esta convocatoria, Ubaldo Fillol, arquero que dejó una huella en el Millonario y que fue campeón del mundo en 1978, habló con La Página Millonaria en la cena solidaria que realizó la institución, y allí celebró el buen presente del juvenil de 21 años.