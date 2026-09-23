No solo Bounou: River tiene en la mira a otro arquero del exterior por si se va Beltrán

Para el Millonario será difícil retener a su joven arquero y la dirigencia ya le busca reemplazante.

En los últimos años, River Plate exportó a un puñado de jugadores a Europa a través de ventas imponentes que engrosaron las arcas del club. Santiago Beltrán está destinado a ser la próxima joya que desembarque en el viejo continente y la presión aumenta para que así suceda.

En poco tiempo bajo los tres palos del Millonario, el arquero de 21 años demostró una enorme seguridad para ganarse la titularidad, incluso en la recta final del pasaje de un ídolo como Franco Armani por el club. Mientras la dirigencia intenta extenderle el vínculo y aumentarle la cláusula de rescisión, ya la buscan reemplazo por si una pronta venta es inevitable.

En los últimos días se conoció que River ya entabla negociaciones con Yassine Bounou, el destacado arquero marroquí que milita en Al Hilal de Arabia Saudita y es confeso hincha de River Plate. Pero hay otro jugador en carpeta, también del exterior.

Se trata de Agustín Rossi, el argentino que se hizo dueño del arco de Flamengo. El futbolista que también supo ser titular en Boca Juniors durante un buen período, es la alternativa a Bono, de operación compleja por el imponente salario que percibe en tierras saudíes.

Rossi, dueño del arco de Flamengo. (Foto: Getty)

Con 31 años, Rossi es uno de los arqueros más experimentados del fútbol sudamericano y sabe lo que es defender camisetas de clubes grandes del continente. Tiene contrato hasta diciembre de 2027.

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Los números de Agustín Rossi en Flamengo

Desde su desembarco al elenco carioca en 2023, el argentino acumula 188 compromisos entre todas las competencias. Hasta el momento, levantó 9 trofeos con la camiseta del Fla, incluyendo la Copa Libertadores, el Brasileirao y la Copa de Brasil, entre otros éxitos.

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