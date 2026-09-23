Argentina vs. Paraguay, la gran final de los Juegos Suramericanos: cuándo y dónde se juega

La Albiceleste dejó en el camino a Perú y la Albirroja hizo lo propio con Chile. El próximo viernes definirán la anhelada medalla de oro.

Todo confirmado: Argentina enfrentará a Paraguay en el marco de la gran final de los Juegos Suramericanos 2026. El partido decisivo por la medalla dorada se resolvió este miércoles, luego de que el combinado nacional superara a Perú por 1-0 y después de que el seleccionado guaraní doblegara a su par de Chile por el mismo marcador.

En primer turno, los comandados estratégicamente por Diego Placente, que venían de conseguir una milagrosa clasificación a esta instancia tras un agónico empate frente a Venezuela, debieron esperar nuevamente al final del cotejo contra Perú para hacerse con el objetivo. Santiago Esíndola marcó el tanto del pasaje.

¡¡OTRO GOL AGÓNICO PARA SOÑAR CON EL ORO!! ¡SANTIAGO ESPÍNDOLA (jugador de River) SACÓ UN DERECHAZO TOP Y MARCÓ EL 1-0 DE ARGENTINA VS. PERÚ EN LOS JUEGOS SURAMERICANOS!



📺 Los #SuramericanosSantaFe2026, por el Plan Premium de #DisneyPlus (solo ARG) pic.twitter.com/QkPAj1h2XN — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2026

La Albiceleste desembarcó en esta gran final de los Juegos Suramericanos de la provincia de Santa Fe de forma irregular y trabajada. Es que los de Placente debutaron con una derrota por 2-1 contra Paraguay, se recuperaron cosechando un triunfo por 1-0 ante Uruguay y luego llegaron los mencionados duelos ante Venezuela y Perú.

Un rato más tarde, también en el Estadio “Coloso” Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys de Rosario, Paraguay y Chile fueron quienes se encontraron frente a frente. Los guaraníes arribaron a estas semifinales de los Juegos Suramericanos tras quedar en lo más alto del grupo de Argentina, mientras que los trasandinos fueron segundos en una zona también compuesta por Perú, Colombia y Panamá.

Y, tal como se imaginaba de antemano, el partido entre Paraguay y Chile expuso una fuerte paridad entre ambos conjuntos. Tal es así que el equilibrio reinó a lo largo de prácticamente todo el cotejo, pero la Albirroja halló la apertura definitiva del marcador cuando se jugaban 48 minutos de la etapa complementaria, a través de Joaquín Bogarín.

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Argentina vs. Paraguay, la final de los Juegos Suramericanos

Argentina y Paraguay, que ya se enfrentaron en fase de grupos con triunfo por 2-1 de los guaraníes, irán por la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. En medio de ese panorama, el compromiso decisivo por el título tendrá lugar el próximo viernes 25 de septiembre, desde las 15:00 horas de la República Argentina.

El partido en cuestión, tal como viene sucediendo a lo largo de todo el certamen, se llevará a cabo con el Estadio “Coloso” Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys de Rosario como testigo y como escenario. Se prevé que dicho reducto cuente con una presencia masiva de público, agotándose todas las localidades que haya a disposición.

DATOS CLAVE

Argentina y Paraguay jugarán la final por la medalla dorada en Santa Fe 2026.

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Diego Placente dirigió a Argentina al triunfo 1-0 ante Perú con gol de Espíndola.