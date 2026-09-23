Lamine Yamal se ve capaz de superar a Cristiano Ronaldo en Balones de Oro, pero no a Messi: “Quiero este y cinco más”

El campeón del mundo por España cree ser el merecedor del galardón individual y avisó a los máximos ganadores.

Resta poco más de un mes para conocer al ganador del Balón de Oro 2026. France Football celebrará una nueva edición de la ceremonia que premia al mejor futbolista de la temporada, entre otros galardones por actuaciones individuales en la última temporada.

Lamine Yamal hizo méritos suficientes para ser considerado como uno de los máximos candidatos a levantar el trofeo y, el propio futbolista, se posiciona como el que más se lo merece. En entrevista con L’Equipe este miércoles, volvió a expresar esa postura.

“Creo que todos los que ven fútbol saben cuáles son mis argumentos. Salgo al campo, disfruto, juego bien y juego como quiero hacerlo. Afortunadamente, también he podido ganar muchos títulos con el Barça y he logrado ganar el título más importante, la Copa del Mundo, con mi selección. Pero más allá de eso, creo que mi forma de jugar es mi argumento más fuerte; es lo que me hace diferente”, analizó el delantero de 19 años.

Y se extendió: “Creo que eso me convierte en un buen candidato. Al final, es algo muy importante porque, más allá de ser un buen jugador, pienso que el mejor jugador es aquel que hace ganar a su equipo. Cuando tu equipo gana, todos destacan más, todos brillan más”.

Lamine Yamal levantó la Copa del Mundo. (Foto: Getty)

Más que Cristiano Ronaldo y menos que Lionel Messi

“Quiero ser Lamine Yamal, quiero que se me recuerde como Lamine Yamal, y espero estar entre los grandes. Creo que tengo las capacidades, los recursos para conseguirlo, y depende de mí”, explicó sobre el legado que pretende dejar, con el Balón de Oro como factor clave.

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En la misma línea, no solo se refirió al de esta edición, sino también a los que vendrán y se animó a posicionarse entre los dos máximos ganadores del galardón: “Si no gano este Balón de Oro, al año siguiente tengo que ganarlo. Y si lo gano, quiero ganar cinco más”.

Cabe recordar que Messi es el máximo ganador con 8 trofeos a lo largo de su carrera, mientras que Cristiano Ronaldo lo sigue con 5. Aunque Yamal aún no ganó ninguno, se siente con confianza para llenar su vitrina a futuro.

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026 y dónde

La gala se realizará el lunes 26 de octubre de 2026 en Londres. Es la primera vez que la ceremonia se celebra fuera de Francia desde la creación del galardón, hace 70 años. La organización explicó que la elección de la ciudad es un homenaje a Stanley Matthews, el futbolista inglés que ganó la primera edición en 1956. El premio se organiza en conjunto con la UEFA desde 2024.

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