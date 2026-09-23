Boca Juniors jugará los cuartos de final de la Copa Argentina a pesar de no haber cumplido con el reglamento y la dirigencia del Fortín analiza alternativas.

Vélez Sarsfield se mostró muy disconforme con la resolución de la AFA tras el reclamo que hizo el Fortín por la alineación indebida de Boca Juniors en los octavos de final de la Copa Argentina. Si bien el ente presidido por Claudio Tapia encontró como culpable al Club de la Ribera por contar con seis futbolistas extranjeros en la planilla, resolvió por darle de igual forma la clasificación a los cuartos de final y ahora enfrentará a Racing en Rosario.

Ante esta situación, la dirigencia de Vélez no tardó en pronunciarse en contra del fallo. Puntualente, el vicepresidente Néstor Pugliese manifestó en el programa ‘Vélez a Fondo’: “Es un fallo vergonzoso, me da bronca e indignación. Si tengo que ir a la Justicia ordinaria y poner una cautelar para parar la Copa Argentina, lo haría a título personal. Pedimos que se cumpla el reglamento”.

Claudio Tapia y Juan Román Riquelme en La Bombonera (Getty Images)

Ahora bien, la AFA deja en claro que Vélez será desafiliado en caso de llevar el reclamo a la Justicia ordinaria y no podrá competir. Sin embargo, la dirigencia del Fortín todavía puede apelar al Tribunal de alzada y, de ser necesario, al TAS.

Desde la AFA le explicaron al diario Olé: “Está prohibido ir a la Justicia para un resultado deportivo. Así que si llegan a hacer eso, automáticamente Vélez queda desafiliado, no podrá competir mientras dura el recurso de amparo. La FIFA es tajante con eso”.

Fabían Berlanga también manifestó su enojo con la AFA

El presidente de Vélez habló en el programa ‘No Veo la Hora’ de DSports Radio y expresó al respecto: “El argumento del Tribunal de Disciplina de AFA es vergonzoso e inentendible. A Boca lo declaran culpable, pero redimible con multa. Estamos analizando con legales hacer la apelación, pero no se si nos va a llevar a algo”.

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El fallo de AFA sobre el incidente de Boca vs. Vélez

El Tribunal de Disciplina encontró culpable a Boca por contar con 6 extranjeros en la planilla del partido, pero al no contar todos con minutos, decidió ratificar su clasificación a cuartos de final. Sin embargo, el Xeneize deberá cumplir con una serie de castigos.

El Tribunal sancionó a Boca con “una multa equivalente a mil valores de entrada por la infracción reglamentaria acreditada y conforme a facultades de determinación y graduación de las sanciones disciplinarias previstas por el Código Disciplinario.

En síntesis

Boca Juniors avanzó en Copa Argentina pese a tener seis extranjeros inscritos.

avanzó en Copa Argentina pese a tener seis extranjeros inscritos. El Tribunal de Disciplina multó a Boca con el valor de mil entradas.

multó a Boca con el valor de mil entradas. Vélez Sarsfield será desafiliado por AFA si acude a la Justicia ordinaria.