Con un cambio obligatorio: la posible formación de Boca para enfrentar a Racing por Copa Argentina

El Vasco Arruabarrena define los 11 iniciales para el duelo del próximo domingo que puede depositar a Boca entre los mejores 4 de la Copa Argentina.

Con la confirmación oficial de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, luego de que no se diera lugar al reclamo de Vélez, el Vasco Arruabarrena ya empieza a definir las cuestiones futbolísticas del compromiso que Boca disputará este domingo 27 de septiembre en Rosario ante Racing, donde buscará seguir en la pelea en todos los frentes e intentará conseguir el pase a semifinales.

De no mediar inconvenientes, Boca repetirá una vez más el mismo equipo de campo de los últimos dos compromisos, ante Sao Paulo y San Lorenzo, con el único cambio obligatorio en el arco ante la ausencia de Álvaro Montero, quien se encuentra representando a la Selección Colombia en la fecha FIFA.

El reemplazante del arquero cafetero será Leandro Brey, quien ya tomó su lugar en la fecha 9 del Clausura ante Central Córdoba. Así las cosas, con esa única variante, el equipo xeneize ya sale de memoria: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

Leandro Brey será el arquero de Boca ante Racing

Cabe destacar que, tanto este miércoles como el día previo, Arruabarrena no pudo practicar con ese equipo debido a que no cuenta con Flores en Boca Predio. El DT le guarda su lugar en el 11 inicial al pibe de inferiores, pero no se está entrenando con el plantel porque se encuentra en la Selección Argentina. Se reincorporará este jueves a las prácticas y, luego del partido ante Racing, volverá al predio de AFA para seguir con la Mayor en esta fecha FIFA.

Cuándo y dónde se juegan los cuartos de final de la Copa Argentina ante Racing

El partido entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 se disputará el domingo 27 de septiembre en el Gigante de Arroyito de Rosario Central. En un principio estaba pautado para que se juegue en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, pero el amistoso de la Selección Argentina ante Bolivia del 30/09 obligó a cambiar la sede.

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Respecto al horario, el duelo quedó pautado para dicho domingo 27 a las 17:00. Así las cosas, solo resta conocerse quién será el árbitro.

Las novedades del entrenamiento de Boca

Además de diagramar el posible 11 para el domingo, las noticias en Boca Predio fueron positivas en las últimas horas. Ayrton Costa dejó atrás su lesión en un 100% y se reincorporó a los entrenamientos del equipo de manera total, y si bien ahora correrá de atrás en el once titular debido al gran momento de Jagger Herrera, lo cierto es que el Vasco recuperó una pieza importante para tener variantes en la defensa. Será parte de los convocados vs. Racing.

Por otra parte, Rodrigo Battaglia recibió el alta médica este miércoles o, a más tardar, mañana. Ahora, el experimentado volante va a trabajar a la par en todo el entrenamiento por primera vez luego de largos meses de ausencia por la operación que se realizó en el tendón de Aquiles. En Boca lo piensan como posibilidad ante Unión, aunque no está descartada su presencia en la nómina para este domingo.

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En síntesis