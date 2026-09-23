Luego de tanta espera, se confirmó que Boca seguirá siendo el clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina pese al reclamo de Vélez por la inclusión de los seis extranjeros en la planilla de aquel encuentro de los octavos de final en Córdoba.

Racing ya esperaba por la confirmación de su rival, ya que la Academia dejó en camino a Belgrano en la instancia anterior. Ahora, se dará una nueva edición del clásico entre Boca y Racing, en este caso por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Como en cada partido picante del fútbol argentino, el arbitraje se encuentra en el ojo de la tormenta incluso en la previa. Este miércoles, la Copa Argentina hizo oficial al colegiado que impartirá justicia en el Gigante de Arroyito el próximo domingo 27 de septiembre desde las 17:00.

En concreto, el designado para el clásico fue Andrés Gariano. Cabe destacar que las opciones eran reducidas: Darío Herrera no podía dirigir debido a que estará en la Supercopa Internacional el día anterior al Boca – Racing, Sebastián Zunino dirigió a ambos en octavos de final de la Copa Argentina, y Nazareno Arasa y Leandro Rey Hilfer arbitraron al Xeneize y a la Academia, respectivamente, el pasado fin de semana.

Además, Boca no quería que Facundo Tello sea el árbitro, por el recordado cruce ante Racing en el Trofeo de Campeones, en el que expulsó a cinco futbolistas boquenses. La Academia, en cambio, no quería a Nicolás Ramírez, por sus antecedentes en clásicos de Avellaneda. Así las cosas, el juez central del duelo en Rosario será Gariano. A continuación, la delegación arbitral completa.

El equipo arbitral completo

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Romero

Publicidad

Cuándo y dónde se juegan los cuartos de final de la Copa Argentina entre Boca y Racing

El partido entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 se disputará el domingo 27 de septiembre en el Gigante de Arroyito de Rosario Central. En un principio estaba pautado para que se juegue en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, pero el amistoso de la Selección Argentina ante Bolivia del 30/09 obligó a cambiar la sede. Respecto al horario, el duelo quedó pautado para dicho domingo 27 a las 17:00.

El cuadro de la Copa Argentina