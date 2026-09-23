El combinado dirigido por Diego Placente superó a Perú y ahora buscará la medalla dorada contra el vencedor de la otra semifinal entre Chile y Paraguay.

La Selección Argentina Sub-19 está en la final de los Juegos Suramericanos. El conjunto Albiceleste venció por la mínima a Perú en Rosario con un gol agónico de Santiago Espíndola y ahora buscará la medalla dorada contra el ganador del cruce entre Chile y Paraguay.

El equipo comandado por Diego Placente dominó durante todo el partido y no pudo concretar todas las ocasiones que generó. Cuando parecía que el partido se marchaba a los penales, apareció el juvenil de River Plate con un potente remate desde afuera del área para darle la clasificación a Argentina.

¡¡OTRO GOL AGÓNICO PARA SOÑAR CON EL ORO!! ¡SANTIAGO ESPÍNDOLA (jugador de River) SACÓ UN DERECHAZO TOP Y MARCÓ EL 1-0 DE ARGENTINA VS. PERÚ EN LOS JUEGOS SURAMERICANOS!



📺 Los #SuramericanosSantaFe2026, por el Plan Premium de #DisneyPlus (solo ARG) pic.twitter.com/QkPAj1h2XN — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2026

La Albiceleste ya había conseguido un tanto agónico (Ramiro Tulián) en la última fecha del Grupo B para empatar contra Venezuela y ahora se llevó el triunfo contra Perú de la misma manera. Esta misma semana jugará la final por la medalla dorada.

¿Cuándo se juega la final de los Juegos Suramericanos?

El encuentro por la medalla dorada de fútbol en los Juegos Suramericanos se disputa este viernes 25 de septiembre en el Estadio Marcelo Bielsa (conocido como el Coloso del Parque) de la ciudad de Rosario. Argentina es el primer finalista y ahora espera por Chile o Paraguay.

Todos los resultados de la Selección Argentina en los Juegos Suramericanos 2026

Argentina 1-2 Paraguay | Grupo B

Argentina 1-0 Uruguay | Grupo B

Argentina 1-1 Venezuela | Grupo B

Argentina 1-0 Perú | Semifinales