A pesar de lo que algunos creen (aunque cada vez son menos), el éxito de Lionel Messi en la Selección Argentina comenzó mucho antes de la consagración en Qatar 2022. Fue aproximadamente 17 años antes, en la Copa Mundial de la FIFA Sub 20 de Países Bajos 2005. Allí Leo fue figura, pero curiosamente arrancó el certamen como suplente, algo que evidentemente le costó caro a la Albiceleste que cayó 1 a 0 con Estados Unidos en el debut, más allá de que al final alzó el trofeo. Y quien recuerda cómo se sucedieron los hechos, es Emiliano Armenteros, uno de los integrantes del aquel plantel.

''Me acuerdo que perdimos ese primer partido. Hablé con mi viejo y mi vieja y, claro, estaban preocupados. Encima en Argentina se hablaba del debut, la derrota, de tanta expectativa porque había buen equipo. Y le digo a mi mamá: 'Mami, tenemos acá a este chico que es impresionante. No te preocupes que seguramente entra Leo de titular y ya está'', cuenta mientras sonríe el exjugador de Independiente (entre otros), quien, casualmente, había sido parte del once inicial de Francisco Ferraro esa jornada frente a los norteamericanos en el Estadio Arke de la ciudad de Enschede.

Al respecto del impacto que en ese entonces le generó Lionel Messi en esos primeros cruces en la Selección Argentina, Emiliano Armenteros, en conversación con Bolavip en España, narró: ''Encima yo arranqué de titular y toda esa previa de entrenamientos de titulares contra suplentes, era mejor no hacer fútbol porque te agarraban el Kun y Leo y era una locura. Es el día de hoy que sigue jugando de la misma manera como jugaba en aquellos entrenamientos. Imposible sacarle la pelota''.

Por otra parte, Armenteros aprovechó la conversación con este portal para subrayar la humildad que captó del rosarino cada vez que compartió instantes después de la consagración en Holanda 2005. ''Yo después no tuve relación y no la tengo hoy, pero sí tuve encuentros. El primero fue estando en el Xerez en primera división, después de cuatro años del Mundial Sub 20. Lo crucé primero en el entretiempo, porque en ese partido fui al banco. Y que te salude... Yo siempre digo lo mismo, no sé si te sigue la corriente o realmente se acuerda. Pero me acuerdo que me dijo: '¿Qué hacés, Emi? ¿Cómo estás?'. Y claro, en ese momento se te caen los pantalones, sinceramente. Y después otros encuentros que él te saludaba y se te acercaba a hablar cuando hay otra gente que es mucho menos que Messi y eso no pasa. Te pasa hasta con argentinos''.

Para cerrar, opinó de las secuencias que trascendieron del clamor popular al 30 del PSG, en la visita a la Argentina por la fecha FIFA de marzo: ''Para mí no vende humo para nada. No hay duda que lo hace porque lo está disfrutando. Y eso que le dieron, eh. Porque entre los que estaban ahí, seguro había alguno que le pegó. Esa es la grandeza que tiene este chico''.