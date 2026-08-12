Insólita expulsión del Patón Guzmán en la Leagues Cup

Tigres igualó 1 a 1 ante Vancouver Whitecaps y luego ganó por penales, aunque el arquero argentino no estuvo en la tanda porque lo echaron.

La Leagues Cup sigue su curso y el pasado martes se jugó uno de los partidos más apasiones del certamen. Tigres enfrentó en México a Vancouver Whitecaps e igualó 1 a 1, aunque en esta competición se define por penales un ganador que suma dos unidades, mientras que el perdedor de la tanda solamente uno.

Nahuel Guzmán, arquero argentino de Tigres, fue uno de los grandes protagonistas del partido. Cuando estaba por terminar el encuentro, el Patón fue expulsado. Cuando quiso apurar un tiro libre sobre el final del encuentro empujó al árbitro para salir rápido y eso derivó en la expulsión.

Iván Barton, árbitro salvadoreño que estuvo en el Mundial 2026, fue quien no tuvo tolerancia con el Patón Guzmán. El arquero argentino no tuvo en cuenta que empujar al árbitro, aunque sea para sacar un tiro libre rápido podía costarle la expulsión. Una vez consumada la sanción, el argentino se fue a la zona de vestuarios con bronca y se lo vio arrojando sillas y baldes.

¡Drama del ´Patón´en el túnel! 🧤❌



Así salió Nahuel Guzmán del campo tras ser expulsado por empujar al árbitro central en la Leagues Cup 👇



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Así fue la expulsión del Patón Guzmán

¡MOMENTO DE FURIA TOTAL DEL PATÓN! Nahuel Guzmán, arquero de Tigres, vio la roja sobre el final del partido ante Vancouver por empujar al árbitro. Luego le habló al juez de línea y se retiró del estadio arrojando lo que encontraba camino al vestuario.



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DATOS CLAVE

Nahuel Guzmán fue expulsado tras empujar al árbitro sobre el final del partido.

fue expulsado tras empujar al árbitro sobre el final del partido. Tigres igualó 1 a 1 ante Vancouver Whitecaps en la Leagues Cup.

igualó 1 a 1 ante Vancouver Whitecaps en la Leagues Cup. Iván Barton expulsó a Nahuel Guzmán por la agresión al finalizar el encuentro.