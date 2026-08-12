El DT de Recoleta se rindió a los pies de los hinchas de Boca: “Sentí mucha presión”

Jorge González tomó la palabra en la conferencia de prensa y ponderó el aliento de los simpatizantes locales. Mirá el video.

Ni el hecho de no haber podido jugar en La Bombonera privó a Recoleta de disfrutar de los hinchas de Boca. Pese a la derrota 3-1 en Buenos Aires, el equipo paraguayo atravesó la experiencia de enfrentar al Xeneize y Jorge González, su entrenador, lo remarcó en la conferencia de prensa.

“Como se dice, su hinchada es la número 12. Ellos alientan todo el partido y por sobre todo generan un entusiasmo y los jugadores lo perciben, lo reciben. A pesar de ir con una desventaja en el entretiempo, ellos estaban a full tratando de generar que estén partícipes dentro del campo”, expresó el entrenador.

A la hora de referirse al marco y a la atmósfera del Estadio Tomás Adolfo Ducó durante la noche del martes, el estratega fue sincero: “Sentí mucha presión de parte de toda la gradería en todos los sectores, esto es fútbol y hay que saber absorberlo“.

“Encantado y maravillado de estar presente en este lugar, de estar frente a todos ustedes y de representar a mi país con este equipo humilde, que creo que hoy, a pesar de todo, demostramos algo lindo“, cerró.

"COMO DICEN SU HINCHADA ES LA NÚMERO 12, ELLOS ALIENTAN TODO EL PARTIDO"



Jorge González, DT de Recoleta, rendido ante la gente de Boca que se hizo presente en el Ducó para los 8vos de la CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/8DZ37U4xJn — SportsCenter (@SC_ESPN) August 12, 2026

Cuándo es la vuelta entre Recoleta y Boca

Tras el 3-1 de Boca a Recoleta en Buenos Aires, la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el próximo martes 18 de agosto a las 19, hora argentina, en el Estadio Defensores del Chaco, en Paraguay. El Xeneize contará con 20 mil localidades para sus hinchas. El compromiso se podrá ver por Disney+.

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