El DT de Recoleta se rindió a los pies de los hinchas de Boca: “Sentí mucha presión”

Ni el hecho de no haber podido jugar en La Bombonera privó a Recoleta de disfrutar de los hinchas de Boca. Pese a la derrota 3-1 en Buenos Aires, el equipo paraguayo atravesó la experiencia de enfrentar al Xeneize y Jorge González, su entrenador, lo remarcó en la conferencia de prensa.
“Como se dice, su hinchada es la número 12. Ellos alientan todo el partido y por sobre todo generan un entusiasmo y los jugadores lo perciben, lo reciben. A pesar de ir con una desventaja en el entretiempo, ellos estaban a full tratando de generar que estén partícipes dentro del campo”, expresó el entrenador.
A la hora de referirse al marco y a la atmósfera del Estadio Tomás Adolfo Ducó durante la noche del martes, el estratega fue sincero: “Sentí mucha presión de parte de toda la gradería en todos los sectores, esto es fútbol y hay que saber absorberlo“.
“Encantado y maravillado de estar presente en este lugar, de estar frente a todos ustedes y de representar a mi país con este equipo humilde, que creo que hoy, a pesar de todo, demostramos algo lindo“, cerró.
"COMO DICEN SU HINCHADA ES LA NÚMERO 12, ELLOS ALIENTAN TODO EL PARTIDO"— SportsCenter (@SC_ESPN) August 12, 2026
Jorge González, DT de Recoleta, rendido ante la gente de Boca que se hizo presente en el Ducó para los 8vos de la CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/8DZ37U4xJn
Cuándo es la vuelta entre Recoleta y Boca
Tras el 3-1 de Boca a Recoleta en Buenos Aires, la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el próximo martes 18 de agosto a las 19, hora argentina, en el Estadio Defensores del Chaco, en Paraguay. El Xeneize contará con 20 mil localidades para sus hinchas. El compromiso se podrá ver por Disney+.
Síntesis
- Boca venció 3-1 a Recoleta en la ida de la Copa Sudamericana.
- Jorge González, DT de Recoleta, elogió el constante apoyo del público rival.
- La revancha se jugará el 18 de agosto a las 19 en Paraguay.