El fraternal gesto de Jhohan Romaña con Lionel Messi tras la muerte de su padre y el regreso a Inter Miami

El argentino volvió a las canchas tras asistir al velorio de Jorge en Rosario y recibió el afecto de hinchas, compañeros y rivales.

Lionel Messi afronta el duelo por la pérdida de su papá y, tras unos días en familia para despedirlo en Rosario, volvió a ponerse los botines este miércoles para defender los colores de Inter Miami. Aunque el resultado no acompañó, el argentino recibió una ovación y generó un momento emotivo.

Es que las Garzas cayeron por 3-2 ante León en la última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup. Así, se quedaron afuera de la competencia con solo una derrota en los tres compromisos que afrontaron. Sin embargo, el foco no estuvo en el resultado esta noche.

Aún está a flor de piel la partida de Jorge Messi, pero el astro argentino prefirió regresar a las canchas para honrarlo haciendo lo que mejor sabe. El cariño de los presentes no faltó y protagonizó un momento viral con Jhohan Romaña, de gran gesto con el delantero.

El defensor proveniente de San Lorenzo, hoy en León, le ganó un duelo en el área y, tras mandar al pelota al córner, se fundió en un abrazo con Messi, a quien levantó del césped por unos segundos. El rosarino respondió con una palmada y mostró una sonrisa antes de ejecutar el tiro de esquina.

"Romaña":

Por este momento durante el partido de León ante Inter Miami en la #LeaguesCup pic.twitter.com/VDiuNySAXy https://t.co/4qG8a5O9be — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 13, 2026

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El campeón del mundo en Qatar 2022 ingresó para el segundo tiempo cuando Inter Miami manejaba una ventaja parcial de 1-0. El duelo se volvió de ida y vuelta y, ante la necesidad de las Garzas de golear para soñar con una remonta clasificación, León aprovechó para golpear y triunfar por 3-2.

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