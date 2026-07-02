Jhohan Romaña se aleja de Boca y está a un paso de ser refuerzo de León de México

El elenco mexicano aceleró por el defensor colombiano y está cerca de llegar a un acuerdo para comprarle el pase.

Luego de cerrar las llegadas de Leandro Lozano y Álvaro Montero, por pedido del entrenador Rodolfo Arruabarrena, la dirigencia de Boca sigue trabajando en el mercado de pases en búsqueda de refuerzos para encarar la segunda parte de la temporada.

En este sentido, uno de los principales apuntados por el Consejo de Fútbol era Jhohan Romaña, el defensor central de San Lorenzo, pero su llegada está a punto de caerse debido a que está cerca de convertirse en nuevo refuerzo de León, equipo de la Liga MX.

Según pudo saber Bolavip, el defensor central colombiano y el elenco mexicano ya tienen un acuerdo desde lo contractual para que se sume a las filas de la institución de cara a la segunda parte de la temporada, en la que disputarán el Torneo Apertura.

Además de esto, ahora están cerca de cerrar los números con San Lorenzo para comprarle su porcentaje del pase en 1,6 millones de dólares más un 10% de una futura venta. La intención del Ciclón era la de transferir al colombiano al fútbol del exterior, por lo que si los números lo convencen se desprenderá de Romaña sin poner piedras en el camino.

De esta manera se cae una nueva posibilidad de que Boca incorpore a un defensor central. Ahora, Riquelme junto a Arruabarrena analizarán a otros tres futbolistas que tienen en carpeta para esta posición y que días atrás fueron ofrecidos por sus respectivos representantes.

Los 3 nombres que están en carpeta ante la negociación caída de Romaña

Según pudo saber Bolavip, Santiago Núñez (Estudiantes de La Plata), Alan Franco (San Pablo) y Mariano Troilo (Parma), son los tres jugadores que fueron ofrecidos a la dirigencia del elenco de la Ribera, y que son tenidos en cuenta para iniciar negociaciones en este mercado de pases.

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