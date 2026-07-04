Boca hoy: Romaña se le escapa a Riquelme, triunfo en los amistosos ante Defensa y Justicia, y más

Las novedades más importantes del Xeneize en este sábado 4 de julio de 2026, mientras sigue llevándose a cabo la pretemporada.

Boca continúa con los entrenamientos y afrontó sus primeros amistosos de pretemporada. Este sábado 4 de julio, Rodolfo Arruabarrena se llevó una alegría por lo que fue el juego a puertas cerradas del sábado ante Defensa y Justicia mientras esperan por el que se jugará el miércoles ante Athletico Paranaense en la provincia de San Luis. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Arruabarrena, nuevo DT de Boca.

Boca jugó los primeros dos amistosos del ciclo Arruabarrena ante Defensa: por qué no se vieron por TV y cómo salieron

El primer amistoso, que fue de carácter informal, se disputó en Casa Amarilla ante Defensa y Justicia. El juego se dividió en dos partidos, con tiempo acotado, para que el Vasco pruebe a diferentes futbolistas. Pero a diferencia de lo que será el juego del próximo miércoles ante Athletico Paranaense, no fue televisado.

La primera actuación boquense terminó igualada 1-1 tras los goles de Ángel Romero y César Pérez, que empardó el encuentro en favor del Halcón. Ahora bien, el duelo no fue televisado por una decisión de los clubes, ya que se trató de un entrenamiento más, pese a que contó con un partido de preparación.

Respecto a lo que fue la segunda presentación, el resultado fue positivo para los de La Ribera tras el gol de Miguel Merentiel, quien por el momento no estaría ganándose la titularidad, más allá de que Adam Bareiro se recupera de un doble desgarro. En los próximos entrenamientos buscará ganarle la pulseada a Milton Giménez, al menos a fuerza de goles. Conocé las formaciones.

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Traverso se opone a la vuelta de Villa

Todo está dado para que Sebastián Villa tenga su segundo ciclo en Boca. El club llegó a un acuerdo con el futbolista desde hace unos días y ahora solo falta que Independiente Rivadavia acepte la propuesta. Bolavip pudo saber que hay optimismo en el Xeneize y que el pase se cerraría en los próximos días.

Quien salió a liquidar al jugador fue Cristian Traverso, que tuvo dos pasos por Boca, el primero entre 1997 y 2002, mientras que el segundo fue entre 2004 y 2005. En sus ciclos por el Xeneize, el defensor obtuvo siete títulos, entre los que se destacan dos Libertadores y una Intercontinental.

Jhohan Romaña no llegará a Boca

A menos de que ocurra un movimiento de última hora, BOLAVIP pudo confirmar que el defensor de San Lorenzo no se mudará hacia Brandsen 805, ya que tiene arreglada de palabra su llegada al fútbol mexicano para defender la camiseta de Club León.

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Jhohan Romaña dejará San Lorenzo y no jugará en Boca. (Marcelo Endelli/Getty Images)

El colombiano pasaría al elenco de Guanajuato a cambio de 1.600.000 dólares netos más el 10% de una futura venta. Incluso, ya está acordado su contrato: firmará por 3 temporadas.