El Xeneize llegó a ofertar 3 millones de dólares por su pase, pero el Ciclón prefirió soltarlo por un monto menor a otro equipo.

Con Rodolfo Arruabarrena nuevamente al frente del equipo, Boca Juniors calienta motores para un segundo semestre repleto de desafíos. Tras una primera mitad de año decepcionante, Juan Román Riquelme busca refuerzos para potenciar al plantel que ahora dirige el Vasco.

Hasta el momento, Leandro Lozano es la única incorporación confirmada, aunque desde Brandsen 805 ya apuntaron a otros nombres. Uno de los buscados fue Jhohan Romaña, por quien Boca hizo una oferta oficial a San Lorenzo en las últimas semanas.

El Xeneize puso 3 millones de dólares sobre la mesa para poder contar con el defensor colombiano. Sin embargo, el club de Boedo desestimó este ofrecimiento y prefirió negociar hacia el exterior a su futbolista, cuyo contrato vencía en diciembre de 2026.

Este miércoles, San Lorenzo confirmó que Romaña fue vendido al Club León de México en una cifra notablemente menor a la que ofreció Boca. El zaguero se irá por 800 mil dólares y al Ciclón le quedará el 10% de una futura plusvalía en una operación que cerró luego de conocer que el jugador tenía un precontrato firmado para irse libre en enero de 2027.

Romaña en La Bombonera. (Foto: Getty)

Romaña confirmó los acercamientos de Boca y River

En su despedida del país, el defensor cafetero confirmó que los dos gigantes del fútbol argentino lo buscaron este año. Además, reveló que fue decisión de los dirigentes del club de Boedo que no se aceptara ninguno de esos ofrecimientos.

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“River se acercó en febrero y lo de Boca fue ahorita. Siempre tuvieron la decisión los dirigentes, nunca la tomaron. Ya sabemos cómo es esto. Me voy agradecido con todo lo que viví acá y esperemos algún día regresar”, compartió Romaña.

¿Romaña estuvo cerca de pasar a River o a Boca? Atención a lo que contó el defensor colombiano luego de dejar San Lorenzo.



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Datos clave

3 millones de dólares ofertó Boca Juniors por el pase de Jhohan Romaña.

ofertó Boca Juniors por el pase de Jhohan Romaña. 800 mil dólares pagó el Club León de México para comprar al defensor.

pagó el Club León de México para comprar al defensor. 10% de plusvalía conservará San Lorenzo para una futura venta del jugador.