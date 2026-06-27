Boca hoy: Romaña podría ser refuerzo, blindaron a Dylan Gorosito y más

El Xeneize ya presentó a Leandro Lozano y ahora espera por su segunda cara nueva, con Álvaro Montero al caer para reforzar el arco. A continuación, todo lo que tenés que saber de Boca, que sigue trabajando duro con vistas al inicio del Clausura, como así también en lo que será el cruce por Copa Sudamericana ante O’Higgins.

Boca blindó a Dylan Gorosito tras quedar en los planes de Arruabarrena

Dylan Gorosito, el lateral derecho formado en las inferiores del club de La Ribera, tenía un contrato que lo unía hasta el 31 de diciembre de 2028, pero en las últimas horas se confirmó que lo prolongó hasta el mismo mes, pero de 2030. De esta manera, quedó blindado con la escuadra azul y oro, que apuesta a futuro.

Con tan solo 20 años, el futbolista nacido en Moreno fue promovido por el Vasco Arruabarrena y así relegó a Marcelo Weigandt y Juan Barinaga, quienes están buscando un nuevo destino porque no continuarán en el club. Eso sí, peleará mano a mano, por la titularidad, con Leandro Lozano, flamante refuerzo.

Dylan Gorosito junto al Chelo Delgado.

Boca va nuevamente a la carga por Romaña

San Lorenzo se mostró inflexible siempre que algún equipo argentino negoció por Jhohan Romaña. En el mercado de pases anterior lo intentó River, pero no tuvo éxito. En el actual el que va a la carga por el marcador central colombiano es Boca, pero todo indica que la respuesta de los de Boedo será la misma.

Si bien hubo elecciones recientemente y el estado financiero y económico de San Lorenzo es crítico, desde Boedo entienden que lo mejor es vender a Romaña al extranjero y según pudo saber Bolavip así sucederá. En Boca ya dialogaron con el entorno del jugador y se llegó a un acuerdo, aunque la palabra definitiva la tiene la dirigencia del Ciclón.

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