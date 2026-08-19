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MLS

¿Juega Messi? Alineaciones de Philadelphia Union e Inter Miami para el duelo de la MLS

Tras el cachetazo ante Nashville, las Garzas precisan una victoria para volver a acercarse a la cima de su conferencia.

Lionel Messi, capitán de Inter Miami.
© GettyLionel Messi, capitán de Inter Miami.

En una nueva jornada de la MLS, Inter Miami visita este miércoles a Philadelphia Union en el Subaru Park ante casi 20 mil espectadores. El encuentro con Lionel Messi titular para las Garzas se podrá sintonizar a través de la plataforma de Apple TV.

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Los dirigidos por Guillermo Hoyos llegan segundos en la Conferencia Este, aunque vienen de una dura derrota por 4-1 ante Nashville SC, precisamente el puntero. Philadelphia, en cambio, se encuentra entre las últimas posiciones y necesita ganar para soñar con los Playoffs.

Las formaciones de Philadelphia e Inter Miami

PHILADELPHIA: Andre Blake; Neil Pierre, Nathan Harriel, Kai Wagner, Frankie Westfield; Jesús Bueno, Indiana Vassilev, Cavan Sullivan, Danley Jean Jacques; Milan Iloski, Bruno Damiani.

INTER MIAMI: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Gonzalo Luján, Sergio Reguilón; Telasco Segovia, Casemiro, Yannick Bright; Lionel Messi, Daniel Pinter; y Luis Suárez.

La previa de Philadelphia Union vs. Inter Miami

Así está la tabla de la MLS

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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