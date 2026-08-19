¿Juega Messi? Alineaciones de Philadelphia Union e Inter Miami para el duelo de la MLS

En una nueva jornada de la MLS, Inter Miami visita este miércoles a Philadelphia Union en el Subaru Park ante casi 20 mil espectadores. El encuentro con Lionel Messi titular para las Garzas se podrá sintonizar a través de la plataforma de Apple TV.
Los dirigidos por Guillermo Hoyos llegan segundos en la Conferencia Este, aunque vienen de una dura derrota por 4-1 ante Nashville SC, precisamente el puntero. Philadelphia, en cambio, se encuentra entre las últimas posiciones y necesita ganar para soñar con los Playoffs.
Las formaciones de Philadelphia e Inter Miami
PHILADELPHIA: Andre Blake; Neil Pierre, Nathan Harriel, Kai Wagner, Frankie Westfield; Jesús Bueno, Indiana Vassilev, Cavan Sullivan, Danley Jean Jacques; Milan Iloski, Bruno Damiani.
INTER MIAMI: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Gonzalo Luján, Sergio Reguilón; Telasco Segovia, Casemiro, Yannick Bright; Lionel Messi, Daniel Pinter; y Luis Suárez.