Por qué no juega Lionel Messi en Argentina vs. Burkina Faso: cuándo será su partido despedida con la Selección

El astro rosarino sigue sin estar con el plantel debido a que recién se sumará para el compromiso ante Benín del próximo 6 de octubre.

La Selección Argentina jugará su segundo amistosos en esta fecha FIFA en el amistoso ante Burkina Faso en el Estadio Monumental. Para dicha cita, Lionel Scaloni cuenta con un plantel reducido en relación a los convocados, ya que varios futbolistas citados recién se sumarán para el último partido, ante Benín, el próximo 6 de octubre, también en River.

Entre ese grupo de jugadores se encuentra Lionel Messi, por lo que no jugará hoy. El astro rosarino fue preservado para este cruce y se sumará al plantel tras este compromiso. Además de la Pulga, Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul se sumarán recién para el tercer amistoso.

La gran cita con el público argentino para ver al 10 será el próximo martes 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental, encuentro que se proyecta como su despedida formal con la Albiceleste.

Así las cosas, la Selección jugará su segundo partido de esta fecha FIFA sin Messi, ante un combinado africano que lo disputará con casi la totalidad de su equipo sub 23, ya que el plantel profesional sufrió complicaciones para viajar a Argentina. Leo, en tanto, se sumará al resto de plantel albiceleste una vez que culmine el compromiso de esta noche, ya que ya se encuentra en el país.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Burkina Faso

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega o Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono o Matías Soulé; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

¿Por qué la Selección Argentina enfrentará a la Sub-23 de Burkina Faso?

La delegación de Burkina Faso tendría que haber partido hacia Buenos Aires el pasado 30 de septiembre. Sin embargo, tuvieron complicaciones logísticas y quedaron varados en Marruecos. Toda esta situación hizo que la llegada del seleccionado africano a Argentina recién pudiera ser este mismo sábado a las 15:30 hs, por lo que la gran mayoría de los futbolistas (a excepción de uno) se negaron a subirse al avión.

Publicidad

En este contexto, la Federación de Burkina Faso tomó la decisión de enviar al seleccionado Sub-23 para evitar la cancelación del partido amistoso en el Estadio Monumental.

Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA