Quién es Ryan Mendes: perfil, estadísticas, trayectoria y vida personal del delantero y capitán de Cabo Verde

El experimentado atacante de 36 años de edad es uno de los principales argumentos del elenco africano para preocupar a los rivales.

Cabo Verde afronta su primera participación en una Copa del Mundo. Por ende, el hecho de haber clasificado al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá es un hito realmente histórico para el mencionado seleccionado africano. Y uno de los nombres propios más fuertes con los que cuenta es Ryan Mendes, experimentado delantero de 36 años de edad.

Ryan Mendes, nacido en Fogo, una isla del archipiélago de Cabo Verde, es nada más ni nada menos que el máximo goleador histórico de su seleccionado y también el futbolista que más partidos jugó. Acumula 22 anotaciones al cabo de 98 compromisos de carácter oficial con su país. Paralelamente, esto lo ha convertido en capitán.

Además, Ryan Isaac Mendes da Graça cuenta con una historia de vida muy particular, ya que se crió jugando al fútbol descalzo en su país, en medio de un entorno nada sencillo. Pese a ello, ha logrado diagramar una interesante carrera como jugador profesional, la cual lleva casi dos décadas después de su debut, allá por 2008.

Mendes debutó con la Selección de Cabo Verde hace casi 16 años, en agosto de 2010. Paralelamente, cuenta con una dilatada experiencia en equipos de las ligas de Francia, Inglaterra, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Se trata de su primer Mundial y, de no mediar ningún imprevisto, también del único, teniendo en cuenta su elevada edad.

Ryan Mendes en acción. (Foto: Getty)

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, cuántos años tiene y dónde juega Ryan Mendes?

Fecha de nacimiento: 8 de enero de 1990.

8 de enero de 1990. Lugar de nacimiento: Fogo, Cabo Verde.

Fogo, Cabo Verde. Edad actual: 36 años.

36 años. Equipo actual: Iğdır FK (segunda división de Turquía).

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Estadísticas y presente en Iğdır FK

Partidos jugados (Temporada): 29

29 Goles: 5

5 Asistencias: 2

El camino de Ryan Mendes en la Selección de Cabo Verde

Fecha de debut absoluto: 11 de agosto de 2010 – Senegal 1-0 Cabo Verde (Amistoso Internacional).

11 de agosto de 2010 – Senegal 1-0 Cabo Verde (Amistoso Internacional). Títulos ganados con la Selección: no tiene.

no tiene. Partidos jugados con la Mayor: 98.

98. Goles marcados con la Mayor: 22

22 Mundial anterior: ninguno.

Cotización y contrato de Ryan Mendes

Cuánto vale: Según el sitio especializado Transfermarkt, su pase está tasado en 200.000 dólares.

Según el sitio especializado Transfermarkt, su pase está tasado en 200.000 dólares. Contrato: En Iğdır FK, cuenta con un contrato vigente hasta el 30 de junio de 2026, con opción para renovarlo por una temporada más.

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Trayectoria de Ryan Mendes